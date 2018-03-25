Феттель: «Молился, чтобы выехала машина безопасности»

”Очевидно, что нам повезло сегодня. Но гонка мне очень понравилась. Вначале я держался за лидерами, но перед пит-стопом отстал. Когда Льюис и Кими заехали в боксы, а я остался на трассе, я молился, чтобы выехала машина безопасности. И на выезде с пит-стопа увидел стоящий на трассе болид. И понял, что оказался первым”, — сказал Феттель на подиуме Гран-при.