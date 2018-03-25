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Феттель: «Молился, чтобы выехала машина безопасности»
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Феттель: «Молился, чтобы выехала машина безопасности» 

SPORT24.ru 1 час назад
Пилот ”Феррари” Себастьян Феттель прокомментировал свою победу на Гран-при Австралии. Немец вырвался на первое место с третьего, так как Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен пропустили его вперед на пит-стопах, а сам Феттель заехал в боксы в режиме машины безопасности.
”Очевидно, что нам повезло сегодня. Но гонка мне очень понравилась. Вначале я держался за лидерами, но перед пит-стопом отстал. Когда Льюис и Кими заехали в боксы, а я остался на трассе, я молился, чтобы выехала машина безопасности. И на выезде с пит-стопа увидел стоящий на трассе болид. И понял, что оказался первым”, — сказал Феттель на подиуме Гран-при.
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