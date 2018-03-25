В Тюмени создали Арктическое сообщество. Оно займется потерями льда и изучением нефтедобычи

Общая масса арктического льда по сравнению с уровнем 1980 года уменьшилась на 70 процентов. В сентябре 2012 года, по данным Гидрометцентра, площадь ледяной шапки достигла своего минимума за всё время наблюдения, составив 3346 тысяч километров. Также понизилась плотность льда. В 2013-2014 годах таяние льда происходило гораздо медленнее, достигнув 5000-5100 тысяч километров. Общие потери льда за 2003-2013 годы составили 5 процентов. Об этом в Тюменском индустриальном университете на презентации Арктического научного сообщества рассказал директор Института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин.

«Необходимо учитывать, что и до начала спутниковых наблюдений (1979) также отмечались очень малоледовитые периоды, один из которых в 1920-1940 годы. Тогда тоже дискутировали о потеплении Арктики. По данным американских ученых, исследовавших изменения климата во всех районах Арктики, в последние годы площадь ледяного покрова стремительно убывает. На 25 февраля 2015 года этот показатель составил 14,54 млн квадратных километров. А за период 1981-2010 годов площадь льдов в Арктике в среднем была равна 15,64 млн квадратных километров», — отметил он.

Ученый рассказал о том, где находится Арктика, как она выглядит и что ждёт эту территорию в будущем. По его словам, сегодня заниматься Арктикой стало модно, но зачастую люди начинают рассуждать об этом, даже не понимая, где она находится.

«Сегодня Арктика — это «дорогое удовольствие», и самый реальный способ начинать свои первые студенческие исследования — это встраиваться в уже существующие научные коллективы, например, институт проблем освоения Севера и институт криосферы Земли Сибирского отделения РАН . Другой способ — участвовать в грантах», — предложил студентам Виталий Хорошавин.

Студент института геологии и нефтегазодобычи, член Арктического научного общества Кирилл Степанчук рассказал о своей научной работе, связанной с арктической стратегией нефтедобычи предприятия «Мессояханефтегаз».

«Арктика — очень перспективное направление. Все темы, несомненно, интересны, моя научная работа «Мессояхские месторождения — самые северные из разрабатываемых нефтяных месторождений в России ». Для меня как для будущего разработчика месторождение интересно тем, что именно на Мессояхе в 2016 году дали старт массовому опытно-промышленному строительству горизонтальных скважин с множественными ответвлениями по технологии, получившей в отрасли название fishbone («рыбья кость»). «Рыбья» конструкция дает возможность направить каждое ответвление в отдельные нефтяные участки в заданном векторе. Тема стратегии нефтедобычи на этом месторождении очень увлекательная и я планирую развивать её за время обучения на бакалавриате и в магистратуре. И в будущем, возможно, мне удастся попасть на работу в эту компанию», — поделился планами Кирилл Степанчук.

Свою научную работу Кирилл представит на конференции, посвященной вопросам развития Арктики, которая в мае пройдёт в Тюменском индустриальном университете. Именно участие в конференциях и научных конкурсах станет основным направлением деятельности Арктического научного сообщества ТИУ.