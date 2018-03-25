Тони Брентон: Нельзя сжигать мосты

России Враждебность между Кремлем и Западом через несколько месяцев «сойдет на нет», поскольку обе стороны заинтересованы в этом, заявил бывший посол Великобритании сэр Тони Брентон (Sir Tony Brenton) в эксклюзивном интервью изданию The Independent.

Он напомнил, что подобное происходит регулярно. По его словам, связи прерываются на некоторое время из-за санкций, но постепенно мы вынуждены возвращаться к отношениям на разных уровнях, так как нам требуется помощь русских по разным вопросам.

Хотя бывший посол поддерживает действия своего правительства, он предостерегает, что язык вражды британских министров «излишне враждебен» (unnecessarily virulent) и угрожает привести к тому, что могут быть сожжены все мосты налаживания отношений.

Русские очень гордые, они знают, что при любой конфронтации они проигрывают, но их главный козырь — ядерный арсенал. Это не значит, что они хотят или планируют пустить его в дело, но мы должны увести мир от ситуации, когда они могут захотеть этого, сказал посол.