Шесть соток — бесплатно. Если больше, то налоговый вычет можно получить через МФЦ

Уведомление о выбранном земельном участке для применения налогового вычета на 6 соток теперь можно подать через МФЦ, сообщили « Российской газете » в Федеральной налоговой службе . Ранее это можно было сделать в налоговой инспекции или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». На вычет по земельному налогу имеют право все пенсионеры, Герои Советского Союза и России , инвалиды и другие льготники.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме предусмотреть возможность освобождения от земельного налога пенсионеров и льготников. В результате в Налоговый кодекс внесли норму о том, что эти категории россиян с 2018 года получили право на налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров. То есть за 6 соток теперь вообще платить не нужно, и не важно, находятся они в собственности или принадлежат на праве долгосрочной аренды. Вычет действует с налогового периода 2017 года и не ограничен временными рамками.

Но если земельный участок больше 600 квадратных метров, то земельный налог в части превышения заплатить необходимо. Так, если величина участка 800 квадратных метров, то налоговики рассчитают налог на две сотки, если 1000 квадратных метров, то на четыре и так далее. К тому же если у человека в собственности или пользовании находится не один, а несколько участков, то он должен строго до 1 июля этого года обратиться в налоговую инспекцию или в МФЦ с уведомлением о выбранном участке, по которому будет применяться вычет. Если уведомление не поступит, то вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной суммой налога.

При этом если ранее человек уже имел льготу (например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или пенсионер использовал льготу по транспортному налогу и так далее), то еще раз направлять уведомление не нужно. Тем, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение года), необходимо подать заявление о предоставлении такой льготы. Сделать это рекомендуют не позднее 1 апреля 2018 года, чтобы льготу учли до исчисления налога и формирования налогового уведомления за 2017 год.

С этого года упрощен порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь льготники вправе, а не обязаны, как было ранее, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Налоговики сделают все сами. То есть свяжутся с профильным ведомством, которое и представит все необходимые документы.