«А ведь ей верят»: Темникова рассказала про неискренность Ольги Серябкиной

Елена Темникова вышла в прямой эфир к своим поклонникам в Инстаграме и рассказала, что Ольга Серябкина только на словах переживает о том, что их дружба закончилась. А при личной встрече экс-солистки группы SEREBRO даже не поздоровались.

Певица Елена Темникова со скандалом ушла из группы SEREBRO 4 года назад. На нее тогда затаили обиду и продюсер Максим Фадеев , и еще одна участница коллектива и якобы подруга Лены — Ольга Серябкина. Сейчас Темникова с огромным успехом ездит по стране с гастрольным туром, регулярно выпускает новые песни и клипы на них. Ольга Серябкина недавно погрузилась в воспоминания о том, как снимался клип «Я тебя не отдам», который стал последней работой Елены Темниковой в коллективе. В этой публикации Серябкина намекнула, что она была очень близка с Леной и ей жаль, что они больше не подруги.

Тем удивительнее было поклонникам Темниковой услышать от нее, что при личной встрече за кулисами одного из мероприятий Ольга Серябкина не стала даже здороваться с ней. «Я иду к ней, улыбаюсь. Мы же так редко видимся. Ну, как редко? Вообще не видимся. И тут я встречаю в свой адрес со стороны Оли такой неприятный взгляд! Я бы сказала, что она переигрывала. Я прохожу и думаю: ты пишешь посты, как ты скучаешь и любишь, а при встрече… Почему все так? А ведь ей верят… Люди, я-то знаю, как все на самом деле. А ведь и я чуть не поверила. Никто даже не поздоровался. Противно! Неужели так сложно хотя бы поздороваться?» — возмутилась Лена в прямом эфире в Инстаграме. Позже она добавила в комментариях к одному из своих постов, что Ольга Серябкина на публику «изображает разбитое сердце», а в жизни все совсем по-другому. Темникова написала, что виделась после ухода из группы с Ольгой дважды и была искренне рада этим встречам. Но радость была без взаимности.

Поклонники поддержали Темникову и обрушились с критикой на Ольгу Серябкину. «Когда смотрела прямой эфир и слушала про произошедшее, так просто хотелось вас обнять, сказать добрые слова…» «Лена, я честно не понимаю, как вы с ней дружили раньше?» «Очевидно по поведению Серябкиной, что она играет и врет» «Зачем врать и говорить, что скучаю, люблю? Когда люди скучают, они хотя бы рады встрече» «Ну вот почему нельзя было помириться и забыть то, что было… Я не понимаю»

Ольга Серябкина пока никак не прокомментировала эту ситуацию. Девушка является автором многих песен группы SEREBRO и не только. В связи с этим недавно она отмечала день поэзии.