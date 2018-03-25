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В Таганроге отремонтируют дом Чехова
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В Таганроге отремонтируют дом Чехова 

161.ru 33 минуты назад
Фото: 161.ru
Таганрогский музей-заповедник через сайт госзакупок ищет подрядчика, который займется капремонтом дома Чехова, который находится на улице Розы Люксембург, 77. Великий русский писатель жил в нем в 1874–1879 годах.
В здании планируют заменить все окна, полы и двери, демонтировать старые деревянные стены, которые находятся в аварийном состоянии, и построить новые. Здесь также необходимо отремонтировать фасад, кровлю и чердак, благоустроить территорию вокруг, установить уличное освещение и сделать пандусы для инвалидов.
— Максимальная цена контракта — 31 086 690. Источник финансирования — бюджет Ростовской области, — сказано в техзадании.
Заявку на участие в аукционе можно подать до 18 апреля. Все работы по ремонту здания должны быть выполнены до 1 декабря этого года.
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