В Таганроге отремонтируют дом Чехова

Таганрогский музей-заповедник через сайт госзакупок ищет подрядчика, который займется капремонтом дома Чехова , который находится на улице Розы Люксембург , 77. Великий русский писатель жил в нем в 1874–1879 годах.

В здании планируют заменить все окна, полы и двери, демонтировать старые деревянные стены, которые находятся в аварийном состоянии, и построить новые. Здесь также необходимо отремонтировать фасад, кровлю и чердак, благоустроить территорию вокруг, установить уличное освещение и сделать пандусы для инвалидов.

— Максимальная цена контракта — 31 086 690. Источник финансирования — бюджет Ростовской области , — сказано в техзадании.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 18 апреля. Все работы по ремонту здания должны быть выполнены до 1 декабря этого года.