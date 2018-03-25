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Более 400 новых адресных и подъездных указателей планируют установить в Химках
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Более 400 новых адресных и подъездных указателей планируют установить в Химках 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники муниципального предприятия «ДЕЗ ЖКУ» ежедневно отрабатывают заявки химчан, поступающие на портал «Добродел». По обращению жителей специалисты предприятия заменили подъездные указатели по ул. Панфилова. Всего в подведомственных домах обновят более 400 табличек», — говорится в сообщении.
По словам директора муниципального предприятия «ДЕЗ ЖКУ» Руслана Гаевского, сотрудники предприятия обновляют фонд адресных и подъездных указателей. Для удобства жителей Химок на них появились телефоны Единого центра обслуживания, который работает круглосуточно. За март 2018 г. в call-центр поступило 12 тыс. 470 сообщений. «Дополнительное информирование на указателях сделает сервис более узнаваемым и позволит оперативнее отрабатывать заявки», — пояснил Р. Гаевский.
В пресс-службе отметили, что за предыдущую неделю через портал «Добродел» жители Химок подали 597 заявок. Большая часть сообщений касается сферы ЖКХ — это уборка дворовых территорий, крыш и дорог.
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