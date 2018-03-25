В Магадане проходит масштабный капитальный ремонт исторического центра

Часть работ пришлось приостановить из-за сложных погодных условий, однако капитальный ремонт исторических зданий в центр города продолжается.

Магадане реставрируют дома в историческом центре города. Новую жизнь зданиям дарит региональная программа капитального ремонта.

Весь центр населенного пункта строился в 30-40-е годы прошлого века, его возводили заключенные, японские военнопленные по проектам ленинградских архитекторов. Башни, витражи и барельефы состарились, но теперь их восстанавливают со всем вниманием к аутентичным деталям стиля «сталинский ампир».

Один из домов в центре Магадана удалось буквально собрать по крупицам. Здесь множество уникальных деталей — балкончики, окна, советская лепнина на стенах. Сотрудники регионального Фонда капитального ремонта проследили, чтобы во время реставрации здание не потеряло исторической ценности.

«Всякие тут и балясины, и канделябры, и сферические окна. Так что тут тоже приходилось поработать над этим всем. Потому что есть элементы, допустим, когда окна вставляли, такие еще у нас в Магадане не делали. Делали полукруглые, заказывали Владивосток », — рассказал директор компании-подрядчика Сергей Подгорнов

Каждый из домов в историческом центре Магадана построен по индивидуальному проекту и имеет свои особенности. Многие из них не ремонтировали ни разу, так что десять лет назад в городе заговорили уже не о восстановлении, а о спасении исторического центра.

В результате около двадцати домов уже отремонтировали. Однако у подрядчика Фонда капремонта за лето выполнить все работы не получилось, зимой их пришлось отложить из-за сложных погодных условий.

«Мы подрядчика приостановили, потому что погодные условия повлияли, у нас выпало много снега, был сильный мороз. Поэтому фальцевая кровля не выдерживала, рвалось. Поэтому подрядчик с конца апреля заступит. Я так думаю, что к июню месяцу эта кровля будет готова» — поделилась генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта Магаданской области» Оксана Юрчак.

Ремонтировать магаданский исторический центр Фонд капитального ремонта региона продолжит в ближайшие годы. Постепенно его обещают полностью привести в порядок.