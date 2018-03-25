Народный календарь. 25 марта. Пришел Феофан-лошадник, бесогон

Житие Феофана Исповедника, летописца византийского, записал лично патриарх Мефодий — так велико было почтение к нему. И немудрено — ведь Феофан прославился многими дарованиями и умениями, главное из которых — исцеление от болезней и изгнание бесов.

А еще считался Феофан негласно «присматривающим» за лошадьми. Во всяком случае, очень плохой приметой считалось, если лошадь занемогла вдруг именно в этот день — значит, долгой будет ее болезнь. К поведению лошадей в этот день присматривались внимательно: если лошадка вскидывает голову, быть ненастью, если фыркает — будет погода хорошей. Чтобы защитить лошадь-кормилицу и трудягу от бед, ее на Феофана поили с серебра — то есть из ведра, в которое клали серебряную монетку или ложку, если была. Вспомните, кстати, что и в наше время то приходит, то опять уходит мода на питье «серебряной» воды — когда положенные в воду серебряные предметы, считается, заряжают ее и наполняют уникальными целебными свойствами.

На Феофана как правило полностью сходил снег — это, заметим, тоже не наш случай, по крайней мере, в этом году. Туман на Феофана был хорошей приметой — значит, богатым будет урожай льна и овса. Обе культуры были очень важны для крестьян, и чтобы заручиться поддержкой птиц, уничтожающих вредителей, в этот день положено было их кормить.

Смотрели внимательно и на муравейник — его таяние с северной стороны предвещало хорошее лето. Наблюдали и за тем, как сходит на реке лед: если он принимается тонуть, год будет неурожайный. Впрочем, для повышения урожая существовал надежный способ: хозяйке нужно было… оседлать кочергу и обскакать на ней поле. А вот через лошадиную упряжь женщине переступать в этот день было нельзя: лошади будет трудно работать. Но главной приметой была простая и очевидная «картина дня»: считалось, что если погода весь день стоит весенняя, то лето будет дождливым.

Именины в этот день — сплошь мужские: отмечают их Александр и Владимир, Григорий и Дмитрий, Иван и Константин, Сергей и Семен, а также, конечно, Феофан.

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