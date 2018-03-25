Бурков и Варнавский поздравили омских работников культуры с их праздником

«Духовное здоровье общества во многомзависит от культуры. Не зря ее называют иммунной системой государства. Многонациональная культура Омской области впитала в себя наследие и достижения разных народов. Ваша работа по сохранению и приумножению этого достояния вызывает глубокое уважение. Спасибо вам за труд и душевную щедрость! Желаем вам вдохновения, неиссякаемого энтузиазма и новых успехов в творчестве!», — говорится в поздравлении первых лиц региона.