Китайский вертолетный отряд выполнил миссию по доставке контингента ЮНАМИД

Хартум , 25 марта / Синьхуа / — Первый китайский вертолетный отряд по поддержанию мира в субботу успешно выполнил задачу по очередной переброске контингента пехотного батальона Руанды при Миротворческой миссии Африканского союза и ООН Дарфуре /ЮНАМИД/.

Представитель китайского отряда рассказал, что с начала февраля текущего года ЮНАМИД перераспределила зоны ответственности и полномочий в рамках соответствующих резолюций СБ ООН , после чего началась масштабная переброска миротворческих подразделений.

По словам представителя, китайский отряд выдержал испытания по обеспечению безопасности полетов. Для выполнения задачи вертолетный отряд провел тщательную подготовку и тренировку персонала с учетом сложных местных метеоусловий. В результате в течение 11 летных дней отряд налетал в общей сложности 50-часов и осуществил транспортировку около 400 человек персонала и 18 тон грузов. —0—