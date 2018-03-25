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Китайский вертолетный отряд выполнил миссию по доставке контингента ЮНАМИД
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Китайский вертолетный отряд выполнил миссию по доставке контингента ЮНАМИД 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Хартум, 25 марта /Синьхуа/ — Первый китайский вертолетный отряд по поддержанию мира в субботу успешно выполнил задачу по очередной переброске контингента пехотного батальона Руанды при Миротворческой миссии Африканского союза и ООН в Дарфуре /ЮНАМИД/.
Представитель китайского отряда рассказал, что с начала февраля текущего года ЮНАМИД перераспределила зоны ответственности и полномочий в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, после чего началась масштабная переброска миротворческих подразделений.
По словам представителя, китайский отряд выдержал испытания по обеспечению безопасности полетов. Для выполнения задачи вертолетный отряд провел тщательную подготовку и тренировку персонала с учетом сложных местных метеоусловий. В результате в течение 11 летных дней отряд налетал в общей сложности 50-часов и осуществил транспортировку около 400 человек персонала и 18 тон грузов. —0—
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