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В Нью-Йорке Пол Маккартни принял участие в марше за ужесточение контроля над продажей оружия
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В Нью-Йорке Пол Маккартни принял участие в марше за ужесточение контроля над продажей оружия 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Экс-участник группы Beatles Пол Маккартни вышел на акцию «Марш за наши жизни» (March for our lives) в Нью-Йорке в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленном убийцей почти сорок лет наза Как сообщает CNN, музыкант пришёл в футболке с надписью «Мы можем закончить вооруженное насилие».
«Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалёку, поэтому это для меня важно», — пояснил Маккартни.
Как отмечается, митинг проходил недалеко от места, где был застрелен Леннон.
Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. Марк Чепман пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи.
Ранее сообщалось, что сотни тысяч американцев в разных городах США принимают участие в акциях за ужесточение контроля над продажей оружия.
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