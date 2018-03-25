В Нью-Йорке Пол Маккартни принял участие в марше за ужесточение контроля над продажей оружия

Экс-участник группы Beatles Пол Маккартни вышел на акцию «Марш за наши жизни» (March for our lives) в Нью-Йорке в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленном убийцей почти сорок лет наза Как сообщает CNN, музыкант пришёл в футболке с надписью «Мы можем закончить вооруженное насилие».

«Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалёку, поэтому это для меня важно», — пояснил Маккартни.

Как отмечается, митинг проходил недалеко от места, где был застрелен Леннон.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. Марк Чепман пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи.