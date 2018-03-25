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Вакансия «надсмотрщик за роботами» появилась на рынке труда
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Вакансия «надсмотрщик за роботами» появилась на рынке труда 

Свободная пресса 1 час назад
Крупные технологические компании набирают в штат «нянь» для роботов. Официального названия у новой профессии еще не появилось. Пока специалистов по данному направлению называют техниками, «шоферами» и «надсмотрщиками» для роботов, а также «робонянями».
Подобные вакансии уже разместили компании в сфере доставки: Robby, Marble и британская Starship Technologies.
«Где-то рядом всегда есть люди — они наблюдают, программируют, каким-то образом общаются с ними, поэтому мне кажется, это та модель работы, к которой мы привыкнем, к которой нам нужно будет привыкнуть», — цитирует исполнительного директора группы по «работе будущего» Массачусетского технологического университета Элизабет Рейнольдс «Рамблер новости».
В обязанности робонянь входит наблюдение за работой роботов и их перевозка со складов в зоны доставки. Кроме того, даже самые современные роботы еще не могут достаточно уверенно ориентироваться на городских улицах и в зданиях. Например, проблемой может стать перегороженный коридор или сломавшийся лифт.
Защищать умные машины нужно и от прохожих, которые при подобной встрече не всегда реагируют адекватно.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что роботы убьют всех людей через 59 лет. Британские ученые из Оксфорда считают, что уже к 2022 году искусственный интеллект начнет мыслить на 10% как человек, к 2040 году — на 50%, а к 2075 году мыслительные процессы робота будут неотличимы от человеческих.
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