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Около 200 человек из ближнего зарубежья переселились в Приморье в 2018 году
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Около 200 человек из ближнего зарубежья переселились в Приморье в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Около 200 граждан из стран ближнего зарубежья переселились за два месяца 2018 года в Приморский край в рамках региональной программы переселения соотечественников. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального правительства.
"За два месяца этого года к нам в край прибыло около 200 переселенцев. Мы готовы индивидуально работать с каждой семьей, которая решится на переезд в Приморье", — цитирует пресс-служба начальника отдела департамента труда и социального развития Приморского края Елена Грушунову.
В этом году число районов, участвующих в региональной программе, возросло до 28. К программе подключились Дальнереченский и Кавалеровский районы.
По данным властей, программой предусмотрены мероприятия по жилищному обустройству, профессиональному обучению, получению полисов добровольного медицинского страхования, нострификации дипломов.
За 10 лет реализации региональной программы в Приморье прибыло 13,8 тыс. бывших соотечественников. С 2014 по 2016 год основной процент переселенцев составили граждане Украины. Есть среди переселенцев жители Таджикистана и Узбекистана, Казахстана и других бывших республик СССР.
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