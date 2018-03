Эмпайр‐стейт‐билдинг присоединился к «Часу Земли»

В глобальной экологической акции «Час Земли» принял участие Нью‐Йорк — в 20:30 по местному времени (03:30 по московскому времени) в здании Эмпайр‐стейт‐билдинг на час выключили свет. Кроме того, на это время от электричества отказались в штаб‐квартире ООН , сообщил сайт газеты «Известия»

В рамках акции также были выключены несколько гигантских экранов на известной площади

Таймс-сквер

In honor of @EarthHour, our tower will emit a faint sparkle this evening from 8:30 p. m. to 9:30 p. m. #EarthHour #connect2earth pic.twitter.com/vUilGY8lOF

— Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) 24 марта 2018 г.

Вместе с тем, ряд других американских городов тоже поддержал «Час Земли». Речь идет о Лос-Анжелесе

Сотни зданий, включая банки, университеты и музеи, отключили свет на один час.

Ранее сообщалось, что «Час Земли» сэкономил Москве топлива на два миллиона человек. В акции также приняли участие космонавты на Международной космической станции — российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимок, на котором изображен российский сегмент МКС с выключенным светом.

В 2018 году самая крупная в мире экологическая акция «Час Земли» проходит 24 марта. Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам защиты окружающей среды, а также в знак неравнодушия к будущему нашей планеты.