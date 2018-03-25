Эмпайр‐стейт‐билдинг присоединился к «Часу Земли» 

В глобальной экологической акции «Час Земли» принял участие Нью‐Йорк — в 20:30 по местному времени (03:30 по московскому времени) в здании Эмпайр‐стейт‐билдинг на час выключили свет. Кроме того, на это время от электричества отказались в штаб‐квартире ООН, сообщил сайт газеты «Известия».
В рамках акции также были выключены несколько гигантских экранов на известной площади
Таймс-сквер
In honor of @EarthHour, our tower will emit a faint sparkle this evening from 8:30 p. m. to 9:30 p. m. #EarthHour #connect2earth pic.twitter.com/vUilGY8lOF
— Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) 24 марта 2018 г.
Вместе с тем, ряд других американских городов тоже поддержал «Час Земли». Речь идет о Лос-Анжелесе
Сан-Франциско, Портленде и Лас-Вегасе
Сотни зданий, включая банки, университеты и музеи, отключили свет на один час.
Ранее сообщалось, что «Час Земли» сэкономил Москве топлива на два миллиона человек. В акции также приняли участие космонавты на Международной космической станции — российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимок, на котором изображен российский сегмент МКС с выключенным светом.
В 2018 году самая крупная в мире экологическая акция «Час Земли» проходит 24 марта. Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам защиты окружающей среды, а также в знак неравнодушия к будущему нашей планеты.