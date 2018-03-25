«Флюорография — лженаука». В Сети высмеяли идею главы Минздрава Украины

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . В соцсетях обсуждают предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун заменить «советский пережиток» — флюорографию — на анкетирование.

"Флюорография является устаревшим методом диагностики из «советской системы здравоохранения», — написала Супрун ранее на своей странице в Facebook. В качестве замены министр предложила ввести «систематический скрининг среди групп высокого риска».

Позже министр написала пост, посвященный Всемирному дню по борьбе с туберкулезом, повторив слова о «скриннинг-анкете», которая, по ее мнению, лучше флюорографии, и сообщила о том, что многих больных туберкулезом перестанут держать в больницах.

В комментариях большинство пользователей раскритиковали инициативу Супрун.

"Вы занимаетесь сейчас разрушением многолетних (стоящих) наработок", — пишет фтизиатр с более чем 20-летнием стажем работы Валерия Косовцева.

"Я бы назвал это — «декоммунизация в медицине». И грудь женщинам не стоит проверять — анкета надежнее", — пишет экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко

Андрей Манчук напомнил, что такие идеи от Минздрава звучат в разгар эпидемии туберкулеза: «В стране эпидемия туберкулеза, которая вышла из-под контроля в результате кризиса и войны…. Селфи с мольфаром хватит для определения диагноза, я считаю».

Александр Меламуд сравнивает инициативы Минздрава с раннесоветскими практиками идеологического шельмования «империалистических» наук.

"В толковых словарях 30-х — 40-х годов прошлого столетия, изданных в СССР, генетику называли лженаукой, а чуть позже кибернетику — продажной девкой империализма. Флюорография — лженаука, скорая помощь — продажная девка коммунизма. Да здравствует майдан!" — написал Меламуд.

"Врачи, пациенты, не молчите сейчас! Потому что скоро будем и онкологию выявлять через заполнение анкеты", — призвал в свою очередь Юрий Андреев