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«Флюорография — лженаука». В Сети высмеяли идею главы Минздрава Украины
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«Флюорография — лженаука». В Сети высмеяли идею главы Минздрава Украины 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В соцсетях обсуждают предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун заменить «советский пережиток» — флюорографию — на анкетирование.
"Флюорография является устаревшим методом диагностики из «советской системы здравоохранения», — написала Супрун ранее на своей странице в Facebook. В качестве замены министр предложила ввести «систематический скрининг среди групп высокого риска».
Позже министр написала пост, посвященный Всемирному дню по борьбе с туберкулезом, повторив слова о «скриннинг-анкете», которая, по ее мнению, лучше флюорографии, и сообщила о том, что многих больных туберкулезом перестанут держать в больницах.
В комментариях большинство пользователей раскритиковали инициативу Супрун.
"Вы занимаетесь сейчас разрушением многолетних (стоящих) наработок", — пишет фтизиатр с более чем 20-летнием стажем работы Валерия Косовцева.
"Я бы назвал это — «декоммунизация в медицине». И грудь женщинам не стоит проверять — анкета надежнее", — пишет экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.
Андрей Манчук напомнил, что такие идеи от Минздрава звучат в разгар эпидемии туберкулеза: «В стране эпидемия туберкулеза, которая вышла из-под контроля в результате кризиса и войны…. Селфи с мольфаром хватит для определения диагноза, я считаю».
Александр Меламуд сравнивает инициативы Минздрава с раннесоветскими практиками идеологического шельмования «империалистических» наук.
"В толковых словарях 30-х — 40-х годов прошлого столетия, изданных в СССР, генетику называли лженаукой, а чуть позже кибернетику — продажной девкой империализма. Флюорография — лженаука, скорая помощь — продажная девка коммунизма. Да здравствует майдан!" — написал Меламуд.
"Врачи, пациенты, не молчите сейчас! Потому что скоро будем и онкологию выявлять через заполнение анкеты", — призвал в свою очередь Юрий Андреев.
Американское издание Politico летом прошлого года назвало Украину «туберкулезной бомбой», заложенной под Европу. Сейчас страна занимает второе место в Европе по заболеваемости туберкулезом из расчета количества больных на сто тысяч человек.
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