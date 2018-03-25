Первые в Беларуси соревнования по информационной безопасности AgatCTF-2018 проходят в Минске

Минск , 24 марта / Синьхуа / — Открытие Недели информационной безопасности совпало с началом соревнований по информационной безопасности AgatCTF-2018. Это первые в Беларуси соревнования по международным правилам Capture the flag. За первенство борются команды из белорусских ВУЗов. Перед конкурсантами стоят задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 24 марта /Синьхуа/ — Открытие Недели информационной безопасности совпало с началом соревнований по информационной безопасности AgatCTF-2018. Это первые в Беларуси соревнования по международным правилам Capture the flag. За первенство борются команды из белорусских ВУЗов. Перед конкурсантами стоят задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 24 марта /Синьхуа/ — Открытие Недели информационной безопасности совпало с началом соревнований по информационной безопасности AgatCTF-2018. Это первые в Беларуси соревнования по международным правилам Capture the flag. За первенство борются команды из белорусских ВУЗов. Перед конкурсантами стоят задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 24 марта /Синьхуа/ — Открытие Недели информационной безопасности совпало с началом соревнований по информационной безопасности AgatCTF-2018. Это первые в Беларуси соревнования по международным правилам Capture the flag. За первенство борются команды из белорусских ВУЗов. Перед конкурсантами стоят задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 24 марта /Синьхуа/ — Открытие Недели информационной безопасности совпало с началом соревнований по информационной безопасности AgatCTF-2018. Это первые в Беларуси соревнования по международным правилам Capture the flag. За первенство борются команды из белорусских ВУЗов. Перед конкурсантами стоят задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 24 марта /Синьхуа/ — Открытие Недели информационной безопасности совпало с началом соревнований по информационной безопасности AgatCTF-2018. Это первые в Беларуси соревнования по международным правилам Capture the flag. За первенство борются команды из белорусских ВУЗов. Перед конкурсантами стоят задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 24 марта /Синьхуа/ — Открытие Недели информационной безопасности совпало с началом соревнований по информационной безопасности AgatCTF-2018. Это первые в Беларуси соревнования по международным правилам Capture the flag. За первенство борются команды из белорусских ВУЗов. Перед конкурсантами стоят задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 24 марта /Синьхуа/ — Открытие Недели информационной безопасности совпало с началом соревнований по информационной безопасности AgatCTF-2018. Это первые в Беларуси соревнования по международным правилам Capture the flag. За первенство борются команды из белорусских ВУЗов. Перед конкурсантами стоят задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич