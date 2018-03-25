Олжас Сулейменов: нам понятие интернационала оказалось более доступным, чем моноэтническим странам

Классик советской литературы Олжас Сулейменов рассказал, почему всю жизнь пишет на русском.

"В Алма-Ате, когда пришла пора идти в школу, не было ни одной школы с казахским языком обучения. И геологию учил на русском, и в Литинституте учился на русском.

Казахский с детства узнал от бабушки и деда, и потому смог перевести на русский стихи нескольких поэтов. В том числе поэтессы Надежды Лушниковой, которая с детства пишет на казахском. Вот такой у нас край, Казахстан . Здесь всегда было распространено двуязычие.

Сюда переселяли и переселялись со всего Союза. Русские, немцы, чеченцы, ингуши, поляки, оказавшиеся в степи, узнавали казахский. Для сосланных карачаевцев, балкарцев и крымских татар это родной язык. А казахи в городах знали русский.