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Олжас Сулейменов: нам понятие интернационала оказалось более доступным, чем моноэтническим странам
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Олжас Сулейменов: нам понятие интернационала оказалось более доступным, чем моноэтническим странам 

Газета.Ru 59 минут назад
Классик советской литературы Олжас Сулейменов рассказал, почему всю жизнь пишет на русском.
"В Алма-Ате, когда пришла пора идти в школу, не было ни одной школы с казахским языком обучения. И геологию учил на русском, и в Литинституте учился на русском.
Казахский с детства узнал от бабушки и деда, и потому смог перевести на русский стихи нескольких поэтов. В том числе поэтессы Надежды Лушниковой, которая с детства пишет на казахском. Вот такой у нас край, Казахстан. Здесь всегда было распространено двуязычие.
Сюда переселяли и переселялись со всего Союза. Русские, немцы, чеченцы, ингуши, поляки, оказавшиеся в степи, узнавали казахский. Для сосланных карачаевцев, балкарцев и крымских татар это родной язык. А казахи в городах знали русский.
Так что нам понятие интернационала оказалось более доступным, чем моноэтническим странам. И, может, природный билингвизм помог мне увидеть в «Слове о полку Игореве» следы былого русско-половецкого двуязычия", — цитирует его слова газета «Известия».
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