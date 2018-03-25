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На снимках «NASA» обнаружили «голову пришельца»
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На снимках «NASA» обнаружили «голову пришельца» 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Искатели тайных знаний часто рассматривают различные фотоснимки, в том числе и из космоса, чтобы найти на них свидетельства мистики, паранормальных явлений и пришельцев, так и случилось с мужчиной по имени Скотт Уоринг, который увидел на фотографии от американского аэрокосмического агентства «NASA» голову пришельца. Интересным фактом является то, что фото довольно старое и датируется 2004 годом, но «аномалия» стала заметна сейчас, при более детальном рассмотрении. Сам мужчина рассказал о том, что не понимает по какой причине на фото не обратили внимание раньше, ведь всё очевидно и не требует рассмотрения деталей под микроскопом. Скотт Уоринг, который живёт и работает на Тайване говорит о том, что Скотт Уоринг не отрицает факт нахождения таинственного объекта, а сами американцы дали прозвище находке «Пришельцем Христа». Стоит отметить, что по данным уфолога, скульптура имеет колоссальные размеры и составляет около 400 метров в диаметре. Кто знает, может снимок является вполне обычным и на нём изображен рельеф местности, просто в такой интересной интерпретации.
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