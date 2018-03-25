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«Люди боялись смотреть мне в лицо»: учитель из Франции нанес себе татуировки на все тело
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«Люди боялись смотреть мне в лицо»: учитель из Франции нанес себе татуировки на все тело 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Школы во Франции очень лояльно относятся к внешности своих учителей. Например, наставник, который нанес на все свое тело татуировки, абсолютно спокойно преподает предметы ученикам младших классов. Ведь прежде всего там ценят качество образования.
Сильвиан по национальности француз, но какое-то время работал учителем в Англии. Постепенно молодой человек увлекся татуировками и вскоре стал покрывать рисунками все тело участок за участком. По словам Сильвиана, в Англии на работе в школе к нему стали относиться предвзято и даже враждебно. И он был вынужден вернуться во Францию.
«Когда я ходил в какие-то общественные места в Англии, окружающие при виде меня опускали глаза и боялись смотреть мне в лицо», — говорит Сильвиан. По его словам, во Франции он может делать с собой все, что хочет, и это никого не смущает. Особенно свободно принимают такого наставника дети первых и вторых классов, у которых мужчина и преподает. По рассказам Сильвиана, тату на его тело наносится по определенной схеме. Например, на руках и ногах мужчины есть рисунки эволюции Будды. Правая часть тела посвящена японской тематике, а левая — рок-н-роллу.
Кроме работы в школе, Сильвиан пробует себя и в модельном бизнесе, а также принимает участие в тату-конгрессах. А режиссеры просто разрывают его на части, завлекая в свои фильмы. На своей страничке в Инстаграме мужчина регулярно размещает фотографии, по которым можно наблюдать его постепенное преображение. Кстати, среди этих снимков есть и очень пикантные кадры. Но на работу в школу Сильвиан всегда приходит в строгом наглухо закрытом костюме. Ведь быть учителем — это очень ответственное дело.
Семья Бекхэмов славится не только своей дружбой, но также любовью к татуировкам. Например, старший сын Дэвида и Виктории, 18-летний Бруклин, в знак любви к своей маме наколол новую тату.
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