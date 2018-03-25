Ташкент, 24 марта /Синьхуа/ — Основной целью Ташкентской конференции является создание многосторонней платформы регионального взаимодействия, содействие Афганистану и афганцам в решении этих проблем. Об этом сегодня заявил на встрече с журналистами первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса /парламента/ Узбекистана Садык Сафаев.
Международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» проводится 26-27 марта. —0—