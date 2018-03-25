Как защитники Козельска сдержали нашествие Батыя 

25 марта 1238 года войска монгольского хана Батыя напали на Козельск, расположенный на одной из важнейших дорог Древней Руси. Однако завоевать его малой кровью им не удалось. Согласно летописям, захватчики вынуждены были простоять под стенами крепости семь недель, а при её штурме понесли такие потери, что переименовали Козельск в «Злой город». Долгие годы археологи не могли найти остатки древнего поселения, а когда обнаружили, оказалось, что исторический памятник может быть разрушен в ходе земляных работ. О подвиге древних козельцев и о современных угрозах историческим укреплениям, задержавшим Батыя, — в материале RT. Угроза с востока
Идея захвата Восточной Европы не давала покоя Чингисхану, но монголы более десяти лет не могли воплотить свой замысел в жизнь. Однако в 1220 году монгольское войско под руководством полководцев Джэбэ и Субэдэя вырвалось на просторы Юго-Восточной Европы. В 1223 году их армия разгромила разобщённое войско русских князей на реке Калке, но монголы сначала не пожелали иметь дело с идущим на границу ростовским подкреплением, а потом были разбиты булгарами и бежали в Среднюю Азию. На некоторое время войска Чингисхана оставили Русь в покое, но в 1237 году на запад двинулся его внук — Батый. До конца года монголы победили Волжскую Булгарию, аланов и половцев, покорили земли нескольких финно-угорских народов. Затем, собрав, по разным оценкам, от 100 до 600 тыс. воинов, зимой 1237—1238 годов монгольский хан двинулся в поход на русских.
По подсчётам демографов, тогда Русь гипотетически могла противопоставить Батыю больше 100 тыс. копий. Однако большую часть этого войска составляли бы плохо подготовленные и слабо вооружённые ополченцы, да и всеобщая консолидация Руси из-за княжеских раздоров в те времена была в принципе невозможна. Всего за три месяца монголы, уничтожив десятки городов, опустошили рязанские и владимиро-суздальские земли, но в конце февраля застряли на две недели под Торжком по дороге в Новгород. Торжок в конце концов пал, но то ли из-за распутицы и нехватки корма для лошадей, то ли из-за потерь монголы не решились двигаться дальше на северо-запад — они повернули своих лошадей на юг и добрались до земель Чернигово-Северского княжества. Обойдя Карачев и Брянск, воины степи вышли под Козельск.
Важнейший регион
Хоть сам Козельск и был достаточно небольшим городом, в котором жили не больше 3—4 тысяч человек, его месторасположение считалось стратегически важным. «Дорога, проходящая между Средним Поднепровьем и Верхним Поволжьем, была одной из главных „коммуникаций“ Древней Руси. Это был очень важный регион, а Козельск — его важнейшей крепостью. Чтобы контролировать Восточную Европу, её нужно было взять», — пояснил в интервью RT доктор исторических наук, профессор РГГУ Владимир Петрухин. По словам эксперта, горожане оказались в драматической ситуации. Учитывая репутацию монголов, они осознавали, что пощады ждать не стоит, — выбирать можно было только между рабством и героической смертью. Защитники Козельска решили сражаться, хотя против 200-тысячного войска Батыя они могли выставить всего несколько сотен воинов.
Князем в Козельске в то время был 12-летний Василий, внук князя Мстислава, погибшего в 1223 году от рук монголов на Калке. Когда захватчики предложили козельцам добровольно сдать город, те ответили пришельцам с востока: «Наш Князь младенец, но мы, как правоверные, должны за него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия».
Средневековые письменные источники утверждают, что оборона Козельска от монголов стала на тот момент самой длительной из всех случаев обороны русских городов — она затянулась на целых семь недель. Позднее дольше всех — порядка трёх месяцев — продержаться в монгольской осаде смог только Киев.
Правда, сегодня точную продолжительность осады Козельска историки ставят под сомнение. «Дело в том, что наши представления о том, сколько держались те или иные города, могут быть не всегда верны. То, что Рязань держалась пять дней, думаю, верно. А то, что Владимир взяли за два дня, — полагаю, нет, — пояснил в интервью RT руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской истории РАН, доктор исторических наук Владимир Кучкин. — По Козельску до конца всё-таки неизвестно, сколько его обороняли».
По словам эксперта, история обороны Козельска могла быть записана десятки лет спустя и в отдельных моментах приукрашена. Впрочем, ставить под сомнение храбрость и стойкость козельцев он не намерен. «Мы с уверенностью можем сказать, что при обороне Козельска его защитники проявили редкое мужество, резались с монголами даже на ножах — сошлись врукопашную на самой близкой дистанции», — отметил Владимир Кучкин. Как рассказал эксперт, по одной из версий, в районе Козельска в то время стояли морозы и его обитатели превратили свой город в ледяную крепость, облив укрепления водой. Согласно другим версиям, было уже достаточно тепло и монголы долго не могли подступиться к стенам города из-за окружавших его рек и каналов с заболоченными берегами, а удобный подход нашли только с помощью предателя из деревни, расположенной неподалёку.
Прорваться в город монголы смогли только после подхода подкрепления. По словам летописцев, основной состав дружины Козельска вышел за пределы города и сумел отбросить врага, уничтожив осадные машины и перебив около четырёх тысяч монгольских воинов. Но это стало последним успехом защитников города — участники вылазки из неё не вернулись. Уже в XIX веке строители обнаружили неподалёку от города 267 человеческих черепов со следами убийства холодным оружием. Вполне возможно, что они принадлежали участникам той самой последней контратаки. В итоге город пал. Монголы убили всех, кого смогли найти, включая грудных младенцев. «Козельск был небольшой крепостью. Но он сильно задержал продвижение монголов. Овладеть городом оказалось нелегко, а оставлять его в тылу было нельзя. И это очень сильно разъярило захватчиков», — рассказал Владимир Петрухин. После уничтожения Козельска разгневанный вынужденной задержкой и огромными потерями Батый запретил использовать даже само его название и повелел именовать взятую с таким трудом крепость «Злым городом».
«Иго было, это очевидно»
Впрочем, монгольские захватчики проявляли крайнюю жестокость, даже когда брали города быстро и не столь болезненно для себя, как Козельск. Популярные в последнее время конспирологические теории о том, что монгольского нашествия якобы не было вовсе или что оно не сопровождалось такой жестокостью, вызывают недоумение у профессиональных историков.
«Вопреки некоторым популистским заявлениями, раздающимся в наши дни, нашествие Батыя, вне всякого сомнения, имело место. О нём пишут не только русские источники, но и польские, германские и даже французские. О нём знали Папа Римский и английский король Генрих III. Подтверждается факт войны с монголами и археологическими данными. В Рязани, например, были обнаружены останки людей, убитых ударом по черепу сзади — вероятно, так расправлялись с пленными. Находят у нас также немало характерных для монгольского войска трёхгранных наконечников», — утверждает историк Владимир Кучкин.
Учёный отметил, что, просто сверив домонгольские списки городов со списками XV века, можно наглядно убедиться в том, что многие из них перестали существовать в XIII столетии. «Я как археолог могу засвидетельствовать тот факт, что примерно половина древнерусских городов прекратили своё существование после нашествия Батыя, было свёрнуто каменное строительство, исчезла старая, домонгольская культура. Иго было — это очевидно», — заявил Владимир Петрухин.
Исторический памятник под угрозой
Хотя оборону Козельска в наши дни изучают даже в школе, о том, где находился древний город, до недавних пор с уверенностью не мог сказать никто. То, что осталось от легендарной крепости, искали, начиная с XIX века, и никак не могли найти. Уже в самом начале поисков часть исследователей стали выдвигать теорию о том, что уничтоженный Батыем населённый пункт был восстановлен на новом месте, а сама старая крепость находится совсем в другом. В 1990-е годы учёные проводили раскопки достаточно активно, но находок древнее XIV века обнаружить так и не смогли. «Экспедиции 1990-х годов ничего не дали в плане определения местонахождения летописного Козельска. Многие учёные на основании этого утверждали, что города тут нет. Но в 2010 году археологам, наконец, улыбнулась удача — было найдено «живое» подтверждение летописных событий (артефакты были обнаружены в самом центре современного Козельска, где их раньше не искали. — RT)», — рассказал RT директор козельского музейно-краеведческого комплекса «Дом Цыплаковых» Илья Яценко.
Заложив шурфы в районе железнодорожной насыпи, археологи обнаружили одиннадцать фрагментов древнерусских стеклянных браслетов, представлявших для наших предков значительную ценность. Стало ясно, что на месте современного Козельска городское поселение всё-таки существовало. В 2011 году раскопки на территории местного хлебокомбината принесли учёным настоящее научное богатство: древнерусские косы, бусы, пряслица, наконечники стрел. В дальнейшем археологи обнаружили в городе следы пожарищ, самые ранние из которых относятся к XII—XIII векам, а также нашли самое главное — остатки рвов и валов. На сегодняшний день исследователи уже уверенно говорят о том, что Козельск своего месторасположения после уничтожения монголами не менял.
«Проанализировав остатки древнерусских браслетов, учёные пришли к любопытным выводам о том, что, в отличие от других городов Руси, десятилетиями стоявших пустыми, а то и вовсе сгинувших навсегда, жизнь в Козельске после разорения Батыем была восстановлена очень быстро», — рассказал Илья Яценко.
По словам директора музейного комплекса, древний Козельск находится как раз под центральной частью современного города: это создаёт для учёных немало проблем — место для проведения раскопок найти очень сложно.
Но этим трудности исследователей русской старины не исчерпываются. «Главная наша беда связана с хозяйственной деятельностью на территории памятника. Древний Козельск до сих пор не имеет официального охранного статуса, и поэтому строительные и земляные работы у нас идут без оглядки на археологию. На одной из недавних строек срыли три метра культурного слоя. Очень хотелось бы, чтобы статус древнего Козельска был закреплён законодательно», — сетует эксперт. По словам Яценко, жители современного Козельска помнят о славном прошлом своей малой родины и рассказывают другим о «злом городе». К 780-й годовщине героической обороны Козельска приурочены памятные мероприятия: в городе работает выставка обнаруженных при раскопках археологических артефактов, запланированы детские краеведческие чтения и художественный семинар, в ходе которого художники из разных городов будут писать виды города, а потом передадут свои полотна в музей. А в честь празднования Дня города пройдёт масштабная историческая реконструкция битвы русской дружины с войском хана Батыя.