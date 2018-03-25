Как защитники Козельска сдержали нашествие Батыя

25 марта 1238 года войска монгольского хана Батыя напали на Козельск , расположенный на одной из важнейших дорог Древней Руси. Однако завоевать его малой кровью им не удалось. Согласно летописям, захватчики вынуждены были простоять под стенами крепости семь недель, а при её штурме понесли такие потери, что переименовали Козельск в «Злой город». Долгие годы археологи не могли найти остатки древнего поселения, а когда обнаружили, оказалось, что исторический памятник может быть разрушен в ходе земляных работ. О подвиге древних козельцев и о современных угрозах историческим укреплениям, задержавшим Батыя, — в материале RT. Угроза с востока

Идея захвата Восточной Европы не давала покоя Чингисхану, но монголы более десяти лет не могли воплотить свой замысел в жизнь. Однако в 1220 году монгольское войско под руководством полководцев Джэбэ и Субэдэя вырвалось на просторы Юго-Восточной Европы. В 1223 году их армия разгромила разобщённое войско русских князей на реке Калке, но монголы сначала не пожелали иметь дело с идущим на границу ростовским подкреплением, а потом были разбиты булгарами и бежали в Среднюю Азию. На некоторое время войска Чингисхана оставили Русь в покое, но в 1237 году на запад двинулся его внук — Батый. До конца года монголы победили Волжскую Булгарию, аланов и половцев, покорили земли нескольких финно-угорских народов. Затем, собрав, по разным оценкам, от 100 до 600 тыс. воинов, зимой 1237—1238 годов монгольский хан двинулся в поход на русских.

По подсчётам демографов, тогда Русь гипотетически могла противопоставить Батыю больше 100 тыс. копий. Однако большую часть этого войска составляли бы плохо подготовленные и слабо вооружённые ополченцы, да и всеобщая консолидация Руси из-за княжеских раздоров в те времена была в принципе невозможна. Всего за три месяца монголы, уничтожив десятки городов, опустошили рязанские и владимиро-суздальские земли, но в конце февраля застряли на две недели под Торжком по дороге в Новгород. Торжок в конце концов пал, но то ли из-за распутицы и нехватки корма для лошадей, то ли из-за потерь монголы не решились двигаться дальше на северо-запад — они повернули своих лошадей на юг и добрались до земель Чернигово-Северского княжества. Обойдя Карачев Брянск , воины степи вышли под Козельск.

Важнейший регион

Хоть сам Козельск и был достаточно небольшим городом, в котором жили не больше 3—4 тысяч человек, его месторасположение считалось стратегически важным. «Дорога, проходящая между Средним Поднепровьем и Верхним Поволжьем, была одной из главных „коммуникаций“ Древней Руси. Это был очень важный регион, а Козельск — его важнейшей крепостью. Чтобы контролировать Восточную Европу, её нужно было взять», — пояснил в интервью RT доктор исторических наук, профессор РГГУ Владимир Петрухин. По словам эксперта, горожане оказались в драматической ситуации. Учитывая репутацию монголов, они осознавали, что пощады ждать не стоит, — выбирать можно было только между рабством и героической смертью. Защитники Козельска решили сражаться, хотя против 200-тысячного войска Батыя они могли выставить всего несколько сотен воинов.

Князем в Козельске в то время был 12-летний Василий, внук князя Мстислава, погибшего в 1223 году от рук монголов на Калке. Когда захватчики предложили козельцам добровольно сдать город, те ответили пришельцам с востока: «Наш Князь младенец, но мы, как правоверные, должны за него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия».

Средневековые письменные источники утверждают, что оборона Козельска от монголов стала на тот момент самой длительной из всех случаев обороны русских городов — она затянулась на целых семь недель. Позднее дольше всех — порядка трёх месяцев — продержаться в монгольской осаде смог только Киев.

Правда, сегодня точную продолжительность осады Козельска историки ставят под сомнение. «Дело в том, что наши представления о том, сколько держались те или иные города, могут быть не всегда верны. То, что Рязань держалась пять дней, думаю, верно. А то, что Владимир взяли за два дня, — полагаю, нет, — пояснил в интервью RT руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской истории РАН , доктор исторических наук Владимир Кучкин. — По Козельску до конца всё-таки неизвестно, сколько его обороняли».

По словам эксперта, история обороны Козельска могла быть записана десятки лет спустя и в отдельных моментах приукрашена. Впрочем, ставить под сомнение храбрость и стойкость козельцев он не намерен. «Мы с уверенностью можем сказать, что при обороне Козельска его защитники проявили редкое мужество, резались с монголами даже на ножах — сошлись врукопашную на самой близкой дистанции», — отметил Владимир Кучкин. Как рассказал эксперт, по одной из версий, в районе Козельска в то время стояли морозы и его обитатели превратили свой город в ледяную крепость, облив укрепления водой. Согласно другим версиям, было уже достаточно тепло и монголы долго не могли подступиться к стенам города из-за окружавших его рек и каналов с заболоченными берегами, а удобный подход нашли только с помощью предателя из деревни, расположенной неподалёку.

Прорваться в город монголы смогли только после подхода подкрепления. По словам летописцев, основной состав дружины Козельска вышел за пределы города и сумел отбросить врага, уничтожив осадные машины и перебив около четырёх тысяч монгольских воинов. Но это стало последним успехом защитников города — участники вылазки из неё не вернулись. Уже в XIX веке строители обнаружили неподалёку от города 267 человеческих черепов со следами убийства холодным оружием. Вполне возможно, что они принадлежали участникам той самой последней контратаки. В итоге город пал. Монголы убили всех, кого смогли найти, включая грудных младенцев. «Козельск был небольшой крепостью. Но он сильно задержал продвижение монголов. Овладеть городом оказалось нелегко, а оставлять его в тылу было нельзя. И это очень сильно разъярило захватчиков», — рассказал Владимир Петрухин. После уничтожения Козельска разгневанный вынужденной задержкой и огромными потерями Батый запретил использовать даже само его название и повелел именовать взятую с таким трудом крепость «Злым городом».

«Иго было, это очевидно»

Впрочем, монгольские захватчики проявляли крайнюю жестокость, даже когда брали города быстро и не столь болезненно для себя, как Козельск. Популярные в последнее время конспирологические теории о том, что монгольского нашествия якобы не было вовсе или что оно не сопровождалось такой жестокостью, вызывают недоумение у профессиональных историков.

«Вопреки некоторым популистским заявлениями, раздающимся в наши дни, нашествие Батыя, вне всякого сомнения, имело место. О нём пишут не только русские источники, но и польские, германские и даже французские. О нём знали Папа Римский и английский король Генрих III. Подтверждается факт войны с монголами и археологическими данными. В Рязани, например, были обнаружены останки людей, убитых ударом по черепу сзади — вероятно, так расправлялись с пленными. Находят у нас также немало характерных для монгольского войска трёхгранных наконечников», — утверждает историк Владимир Кучкин.

Учёный отметил, что, просто сверив домонгольские списки городов со списками XV века, можно наглядно убедиться в том, что многие из них перестали существовать в XIII столетии. «Я как археолог могу засвидетельствовать тот факт, что примерно половина древнерусских городов прекратили своё существование после нашествия Батыя, было свёрнуто каменное строительство, исчезла старая, домонгольская культура. Иго было — это очевидно», — заявил Владимир Петрухин.

Исторический памятник под угрозой

Хотя оборону Козельска в наши дни изучают даже в школе, о том, где находился древний город, до недавних пор с уверенностью не мог сказать никто. То, что осталось от легендарной крепости, искали, начиная с XIX века, и никак не могли найти. Уже в самом начале поисков часть исследователей стали выдвигать теорию о том, что уничтоженный Батыем населённый пункт был восстановлен на новом месте, а сама старая крепость находится совсем в другом. В 1990-е годы учёные проводили раскопки достаточно активно, но находок древнее XIV века обнаружить так и не смогли. «Экспедиции 1990-х годов ничего не дали в плане определения местонахождения летописного Козельска. Многие учёные на основании этого утверждали, что города тут нет. Но в 2010 году археологам, наконец, улыбнулась удача — было найдено «живое» подтверждение летописных событий (артефакты были обнаружены в самом центре современного Козельска, где их раньше не искали. — RT)», — рассказал RT директор козельского музейно-краеведческого комплекса «Дом Цыплаковых» Илья Яценко.

Заложив шурфы в районе железнодорожной насыпи, археологи обнаружили одиннадцать фрагментов древнерусских стеклянных браслетов, представлявших для наших предков значительную ценность. Стало ясно, что на месте современного Козельска городское поселение всё-таки существовало. В 2011 году раскопки на территории местного хлебокомбината принесли учёным настоящее научное богатство: древнерусские косы, бусы, пряслица, наконечники стрел. В дальнейшем археологи обнаружили в городе следы пожарищ, самые ранние из которых относятся к XII—XIII векам, а также нашли самое главное — остатки рвов и валов. На сегодняшний день исследователи уже уверенно говорят о том, что Козельск своего месторасположения после уничтожения монголами не менял.

«Проанализировав остатки древнерусских браслетов, учёные пришли к любопытным выводам о том, что, в отличие от других городов Руси, десятилетиями стоявших пустыми, а то и вовсе сгинувших навсегда, жизнь в Козельске после разорения Батыем была восстановлена очень быстро», — рассказал Илья Яценко.

По словам директора музейного комплекса, древний Козельск находится как раз под центральной частью современного города: это создаёт для учёных немало проблем — место для проведения раскопок найти очень сложно.

Но этим трудности исследователей русской старины не исчерпываются. «Главная наша беда связана с хозяйственной деятельностью на территории памятника. Древний Козельск до сих пор не имеет официального охранного статуса, и поэтому строительные и земляные работы у нас идут без оглядки на археологию. На одной из недавних строек срыли три метра культурного слоя. Очень хотелось бы, чтобы статус древнего Козельска был закреплён законодательно», — сетует эксперт. По словам Яценко, жители современного Козельска помнят о славном прошлом своей малой родины и рассказывают другим о «злом городе». К 780-й годовщине героической обороны Козельска приурочены памятные мероприятия: в городе работает выставка обнаруженных при раскопках археологических артефактов, запланированы детские краеведческие чтения и художественный семинар, в ходе которого художники из разных городов будут писать виды города, а потом передадут свои полотна в музей. А в честь празднования Дня города пройдёт масштабная историческая реконструкция битвы русской дружины с войском хана Батыя.