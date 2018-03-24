Культурные центры появятся вместо старых кинотеатров

В результате реконструкции, которая уже идет полным ходом, 39 старых советских кинотеатров превратятся в современные культурные центры. При этом в разных районах города появятся 160 новых кинозалов.

За переделку морально и физически устаревших зданий отвечают инвесторы. Для всех кинотеатров — будущих районных центров культуры — был разработан единый дизайн. Так, центральные фасады и первые этажи зданий станут полностью прозрачными.

А внутри появятся просторные площадки, на которых можно будет проводить концерты, творческие встречи, музыкальные, танцевальные и другие мастер-классы.

— Впрочем, у каждого центра будет своя изюминка, — пообещал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . — Проекты реконструкции кинотеатров разрабатываются исходя из потребностей района.

Первые обновленные центры откроются уже в этом году.

ТОП-5 «Ангара»

После реконструкции площадь кинотеатра, который расположен в Нагорном районе, увеличится в четыре раза.

«Будапешт»

Это будет трехэтажный современный комплекс с двумя подземными уровнями, где разместятся супермаркет, кафе и кинотеатр.

«Восход»

На втором и третьем этажах бывшего кинотеатра будут проходить различные выставки.

«Саяны»

Количество кинозалов увеличится с двух до четырех.

«Прага»

Сохранится винтажная вывеска с названием кинотеатра.