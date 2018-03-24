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Культурные центры появятся вместо старых кинотеатров
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Культурные центры появятся вместо старых кинотеатров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В результате реконструкции, которая уже идет полным ходом, 39 старых советских кинотеатров превратятся в современные культурные центры. При этом в разных районах города появятся 160 новых кинозалов.
За переделку морально и физически устаревших зданий отвечают инвесторы. Для всех кинотеатров — будущих районных центров культуры — был разработан единый дизайн. Так, центральные фасады и первые этажи зданий станут полностью прозрачными.
А внутри появятся просторные площадки, на которых можно будет проводить концерты, творческие встречи, музыкальные, танцевальные и другие мастер-классы.
— Впрочем, у каждого центра будет своя изюминка, — пообещал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Проекты реконструкции кинотеатров разрабатываются исходя из потребностей района.
Первые обновленные центры откроются уже в этом году.
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После реконструкции площадь кинотеатра, который расположен в Нагорном районе, увеличится в четыре раза.
«Будапешт»
Это будет трехэтажный современный комплекс с двумя подземными уровнями, где разместятся супермаркет, кафе и кинотеатр.
«Восход»
На втором и третьем этажах бывшего кинотеатра будут проходить различные выставки.
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Количество кинозалов увеличится с двух до четырех.
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Сохранится винтажная вывеска с названием кинотеатра.
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