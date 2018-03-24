Помилованные Сталиным — это рабы Берии

26 марта 1947 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене смертной казни. В исторической памяти документ остался в виде клише «Сталин отменил смертную казнь». Насколько справедлива такая оценка и действительно ли режим смилостивился и решил отпустить гайки?

В Указе дано объяснение: «Дело мира можно считать обеспеченным на длительное время… Идя навстречу пожеланиям профессиональных союзов, выражающих мнение широких общественных кругов … применение смертной казни больше не вызывается необходимостью в условиях мирного времени».

Даже поборники сталинского режима заметят в формулировках лукавство и противоречия. Истинная причина — в области демографии и экономики. Страна понесла чудовищные потери, рабочих рук для восстановления народного хозяйства не хватало катастрофически. Замена смертной казни на 25 лет заключения — отнюдь не гуманитарное решение, а чисто экономическая мера.

Средний возраст получавших высшую меру составлял 25 лет. Именно в тот период ГУЛАГ по вкладу в ВВП стал второй отраслью экономики. В 1948 году численность ГУЛАГа составляла 2 млн 200 тысяч человек, в 1950 году — 2 млн 600 тысяч. Смертность достигала 3 процентов списочного состава в год. В глубине страны ударными темпами шло строительство секретных городов Атомного проекта. Осужденные, помилованные Сталиным, стали рабами Берии. Все это вряд ли можно назвать исполнением воли профсоюзов и чаяний общественности.

Нет, режим не стал вегетарианским. Развернулись шумные идеологические кампании. Борьба с космополитизмом, погром генетики и философии, а физику спас Атомный проект. По подсчетам Ильи Эренбурга , было арестовано 430 деятелей культуры и писателей. Запрещены Ильф и Петров, Грин, Багрицкий, Ахматова и Зощенко, Фейхтвангер… Академик Парин получил те самые 25 лет, а великий актер Соломон Михоэлс был убит.

И все-таки без крови было непривычно. К тому же замаячила новая большая чистка, на которой настаивали Берия и Маленков. В январе 1950 года «по многочисленным просьбам трудящихся» смертная казнь была восстановлена. Невозможно отбросить предположение, что причиной стали аресты по «ленинградскому делу». После героической обороны Ленинграда руководители этого города пользовались огромной популярностью. Глава Госплана СССР Николай Вознесенский , тоже ленинградец, стал любимцем Сталина. Летом 1949 года проведены массовые аресты, самые громкие — в кабинете Маленкова, смертная казнь приведена в исполнение осенью того же года. Борьба за власть оказалась важнее лицемерных лозунгов.

В либеральные времена Хрущева перечень статей, за которые полагалась высшая мера, расширился неимоверно вплоть до взяточничества, валютных махинаций, изнасилований. В тихую брежневскую эпоху в исполнение приводилось около 1 тысячи смертных приговоров в год.