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Итоги недели. Анонс 25.03.2018
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Итоги недели. Анонс 25.03.2018 

Башкирское спутниковое телевидение 1 час назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
О самых интересных событиях минувших семи дней вы узнаете завтра, 25 марта, в 21:30, в программе «Итоги недели». Каковы ключевые темы воскресного выпуска?
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
В Общественном пресс-центре процесс выборов ежечасно комментируют эксперты В Башкирии работают шесть избирательных участков для инвалидов по зрению В Нефтекамске в 8 утра открылся 51 избирательный участок
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