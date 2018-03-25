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Откачка фильтрата началась на полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе
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Откачка фильтрата началась на полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья начали откачивать фильтрат, также были оперативно проведены работы по тампонированию разрыва в теле полигона.
Спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе, зампред правительства региона Александр Чупраков, исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Вихарев и председатель совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич провели заседание штаба с инициативными жителями Волоколамского района. Обсуждалась текущая работа по минимизации негативного воздействия полигона «Ядрово».
«Заходят уже машины, начинают откачку и, что очень важно, — машины никуда с полигона не уезжают. В течение трех дней хозяева полигона должны сделать емкости, куда начнем переливать фильтрат. Также мы договорились о том, что будем и дальше встречаться, общаться по дегазации, уже определили план действий», — сказал Вихарев.
В частности, на заседании речь шла о выбросе газа, который произошел в ночь на воскресенье. Чупраков и Вихарев экстренно выехали на полигон и лично контролировали процесс ликвидации источника неприятного запаха. Проблему удалось решить оперативно.
«На полигоне при норме в 10 миллиграмм на метр кубический предельно допустимой концентрации ночью было зафиксировано 0,15 ПДК. В жилой зоне: при среднесуточной норме в 0,008 миллиграмма на метр кубический ночью было зафиксировано кратковременное превышение, в результате выброса газа. Но при нем только начинает ощущаться запах. Мы оперативно приняли меры по тампонированию разрыва. Среднесуточного превышения не было!» — подчеркнул Чупраков.
По окончании встречи члены штаба и жители района осмотрели место выхода фильтрата.
«Наша задача — решить вопрос с фильтратом комплексно. Фильтрат с полигона «Ядрово» не будет вывозиться на какие-либо очистные сооружения других районов. Будет установлена система сбора и очистки фильтрата прямо на свалке по аналогии с полигоном «Тимохово» Ногинского района, где она уже работает. То есть прямо на полигоне «Ядрово» будет установлена система очистки фильтрата, которая превращает фильтрат в техническую воду», — уточнил Чупраков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.
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 Ещё 5 источников 
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