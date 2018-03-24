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«Девочка-мститель» вошла в инициативную группу по «Ядрово»
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«Девочка-мститель» вошла в инициативную группу по «Ядрово» 

Ридус 1 час назад
Десятилетняя школьница Таня, которая прославилась в Сети и получила прозвища «девочка-мститель» и «секир-башка», после того, как во время митинга попала на видео с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, вошла в состав инициативной группы по проблеме полигона, сообщает Телеграм-канал «Ядрово. Объективно».
По информации канала, активисты вместе с исполняющим обязанности главы района Андреем Вихаревым побывали на территории полигона, они осмотрели старую карту полигона и новую карту.
«Им, как и было обещано поставили на самой территории полигона палатку, в которой и будет проходить заседание рабочей группы. Девочка Таня вошла в инициативную группу и тоже осматривает полигон», — говорится в сообщении.
21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. За два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось порядка 150 детей.
Жители устроили акцию протеста. На встречу с ними прибыли глава района Евгений Гаврилов и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Собравшиеся начали закидывать Воробьева и его охранников снежками, а Гаврилова толкнули и попытались сбить с ног. В пятницу губернатор отправил в отставку Гаврилова, главу сменил Андрей Вихарев.
Таня из Волоколамска стала героиней множества интернет-мемов после своего появления на митинге, где она грозила жестом губернатору.
Школьница в розовой шапочке стала символом борьбы за чистоту в Волоколамске. Однако, по ее словам, она не жаждет популярность, просто хочет, чтобы проблему с полигоном решили в самый короткий срок.
Как сообщает канал, уже второй день на полигоне работают две пушки, распыляющие вещество, которое «разлагает свалочный газ, выходящий из трещин в полигоне, на углекислый газ и воду, и тем самым нейтрализует запах».
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