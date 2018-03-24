Косачев: на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве проявился «дух Санкт-Петербурга»

День парламентаризма

"Ассамблея в Женеве проходит под знаком Санкт-Петербурга. Здесь даже уже устойчиво используют выражение «дух Санкт-Петербурга», — сказал сенатор. — Это проявилось, в частности, в том, что на женевскую ассамблею приехало неожиданно большое число участников".

Как правило, встречи в Женеве собирают меньшее число стран, чем выездные ассамблеи, пояснил он. Ассамблея в Санкт-Петербурге была рекордной (около 160 стран), и у секретариата МПС «были опасения, что женевская сессия окажется еще менее посещаемой, чем обычно». Однако в Женеву приехали представители «достаточно большого числа стран — 146-ти, среди участников — 69 спикеров парламентов».

Косачев подчеркнул, что ассамблея в Санкт-Петербурге, проходившая в октябре 2017 года, «существенным образом укрепила авторитет МПС в мире и вдохнула новую жизнь в парламентскую дипломатию».

На женевский форум, который продлится до 28 марта, прибыли депутаты обеих палат российского Федерального Собрания. По словам собеседника агентства, главную задачу российские участники видят в «закреплении результатов, которые были наработаны в Санкт-Петербурге».

В этой связи Косачев обратил внимание на резолюцию 137-й ассамблеи об учреждении Международного дня парламентаризма. «Мы в качестве даты предложили 30 июня, это день первого заседания МПС в 1889 году», — отметил сенатор, выразив надежду, что эта инициатива будет поддержана Генеральной Ассамблеей ООН . Кроме того, россияне высказываются за то, чтобы нынешний форум поддержал в своей резолюции инициативу проведения встречи глав государств, правительств и парламентов на тему межэтнического, межрелигиозного и межкультурного диалога.

Защитить беженцев и мигрантов

Косачев отметил актуальность вынесенной на обсуждение в Женеве темы защиты прав беженцев и мигрантов. «Мы будем принимать самое активное участие в обсуждении этой темы, будем четко обозначать то очевидное для нас обстоятельство, что многие современные проблемы миграции радикальным образом обострились в силу политики Запада, направленной на вмешательство в дела суверенных государств, — сказал он. — Эти вопросы между собой тесно связаны».

Тема недопустимости вмешательства была основной на предпоследней ассамблее МПС, проходившей в Бангладеш . На нынешнем форуме российская делегация намерена представить основные положения доклада о недопустимости вмешательства в дела суверенных государств, который подготовил Совет Федерации.

"Своих проектов резолюций на этот раз российская делегация не выдвигает. Достаточно того, что именно наши резолюции стали основными для МПС на последней и предпоследней ассамблеях. Думаю, что это более чем убедительный результат", — сказал Косачев. Вместе с тем, в Женеве делегация РФ выступит с инициативой проведения одной из панельных дискуссий на тему 70-й годовщины Всеобщей декларации прав человека.

Сенатор напомнил также об активно обсуждаемой сейчас в МПС реформе этой организации. Предложены поправки в устав, которые «существенным образом усиливают политическую составляющую в деятельности МПС, уточняют правосубъектность, определяют полномочия президента МПС, распределение обязанностей с секретариатом». По состоянию на сегодня, прийти к согласию по поправкам геополитическим группам не удалось. «Исполком МПС поручил мне возглавить согласительную комиссию и постараться в течение ближайших двух месяцев выработать согласованные предложения, которые учитывали бы пожелания всех делегаций в контексте будущего МПС», — сообщил собеседник.