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В Нью-Йорке около 150 тысяч человек вышли на марш против оружия
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В Нью-Йорке около 150 тысяч человек вышли на марш против оружия 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ЙОРК, 24 мар — РИА Новости. Около 150 тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка на марш против продажи оружия в США, среди них — мэр крупнейшего города страны демократ Билл Де Блазио.
"Сегодня в Нью-Йорке уже 150 тысяч человек вышли на улицы за мир", — написал в своем Twitter Де Блазио, который принял участие в акции.
Многотысячная акция «Марш за наши жизни» (March for our lives) проходит в субботу в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Хьюстоне, а также в городе Паркленд, штате Флорида, где 14 февраля бывший ученик расстрелял в школе из полуавтоматической винтовки учеников и преподавателей.
"Студенты нашей нации, как и молодежь предыдущих поколений, оборачивают неоправданную трагедию и насилие в движение за перемены", — заявил Де Блазио.
People are taking to the streets of #Austin​, #Texas and around the #UnitedStates today, to demand an end to gun violence at schools. https://t.co/QGTgFi69ls #MarchForOurLives #GunReform #USAoverNRA pic.twitter.com/6sdPKoL76X
— FOX 7 Austin (@fox7austin) 24 марта 2018 г.
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