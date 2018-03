В Нью-Йорке около 150 тысяч человек вышли на марш против оружия

"Сегодня в Нью-Йорке уже 150 тысяч человек вышли на улицы за мир", — написал в своем Twitter Де Блазио, который принял участие в акции.

Многотысячная акция «Марш за наши жизни» (March for our lives) проходит в субботу в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго , Хьюстоне, а также в городе Паркленд, штате Флорида, где 14 февраля бывший ученик расстрелял в школе из полуавтоматической винтовки учеников и преподавателей.

"Студенты нашей нации, как и молодежь предыдущих поколений, оборачивают неоправданную трагедию и насилие в движение за перемены", — заявил Де Блазио.

People are taking to the streets of #Austin​, #Texas and around the #UnitedStates today, to demand an end to gun violence at schools. https://t.co/QGTgFi69ls #MarchForOurLives #GunReform #USAoverNRA pic.twitter.com/6sdPKoL76X

— FOX 7 Austin (@fox7austin) 24 марта 2018 г.