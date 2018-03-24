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Найти и трудоустроить: как в PepsiCo за два месяца наняли 250 сотрудников
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Найти и трудоустроить: как в PepsiCo за два месяца наняли 250 сотрудников 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Подбирать кадры в новый впервые открывающийся офис — дело очень ответственное. Персонал сплошь будет состоять «из новичков», поэтому уровень профессионализма сотрудников должен быть довольно высоким. Надо найти специалистов, способных принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Именно такие кадры искали HR-ы PepsiCo, открывая новый офис в Воронеже. Задача усложнялась тем, что на ее выполнение отводилось чуть больше двух месяцев. О том, как удалось в срок выполнить работу, порталу HR-tv.ru рассказала Наталья Сумбаева, Talent Acquisition Manager Russia&CIS.
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