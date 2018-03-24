Страшной подземке в Тракторозаводском районе Волгограда подарили новые фонари

Зловеще-темному переходу в Тракторозаводского района вернули освещение.

— Не знаю, долго ли волгоградцы крались по беспросветному подземному переходу. Но около месяц назад в нашем приложении «Активный Волгоград» местный житель написал об этой проблеме и показал фотографии, — рассказывает волгоградский активист Алексей Ульянов . — Я написал в районную администрацию, которая достаточно оперативно установила в переходе новые фонари.

Получив долгожданный свет и, наконец, рассмотрев свою подземку, горожане пришли в ужас: на грязных стенах не осталось ни одного свободного уголка, куда бы не добралась рука вездесущих граффитистов.

— Осветить-то осветили. Теперь переход нужно побелить и покрасить, — рассуждает Алексей Ульянов. — Мы вновь напишем обращение в администрацию и будем ждать теплой погоды.