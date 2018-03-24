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Страшной подземке в Тракторозаводском районе Волгограда подарили новые фонари
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Страшной подземке в Тракторозаводском районе Волгограда подарили новые фонари 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Зловеще-темному переходу в Тракторозаводского района вернули освещение.
— Не знаю, долго ли волгоградцы крались по беспросветному подземному переходу. Но около месяц назад в нашем приложении «Активный Волгоград» местный житель написал об этой проблеме и показал фотографии, — рассказывает волгоградский активист Алексей Ульянов. — Я написал в районную администрацию, которая достаточно оперативно установила в переходе новые фонари.
Получив долгожданный свет и, наконец, рассмотрев свою подземку, горожане пришли в ужас: на грязных стенах не осталось ни одного свободного уголка, куда бы не добралась рука вездесущих граффитистов.
— Осветить-то осветили. Теперь переход нужно побелить и покрасить, — рассуждает Алексей Ульянов. — Мы вновь напишем обращение в администрацию и будем ждать теплой погоды.
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