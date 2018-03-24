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Более 80% сотрудников считают АстраЗенека отличной компанией
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Более 80% сотрудников считают АстраЗенека отличной компанией 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Компании, находящиеся на передовых позициях рынка, понимают, как важно постоянно заниматься развитием и обучением сотрудников. С этой целью для персонала организуют тренинги, коуч-сессии. Однако тренеры со стороны часто не могут полностью удовлетворить образовательные потребности коллектива, потому что не знают специфических особенностей конкретной бизнес-среды. АстраЗенека решила эту проблему путем создания «Мастерской компетенций». В детали проекта портал HR-tv.ru посвятила Наталья Филатова, руководитель направления по развитию компетенций бизнес-подразделений.
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