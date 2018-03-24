В ФСБ предложили облегчить пограничный режим в районе Крыма

"Перечень участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации , в пределах которых не устанавливается пограничный режим, (приложение № 1 к приказу) дополнить разделом «Черное море» следующего содержания: «Черное море в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Фиолент — мыс Айя», — говорится в проекте приказа.

В пояснительной записке разъясняется, что подготовка приказа обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры Севастополя.