Экс-президенту Перу Кучински запретили покидать страну

МЕХИКО , 24 мар — РИА Новости . Перуанский суд в субботу принял решение запретить экс-президенту Педро Кучински покидать страну в течение 18 месяцев в связи с включением его в расследование коррупционного скандала с участием компании Odebrecht.

По данным портала Comercio, соответствующее решение было принято судьей Хуаном Карлосом Санчесом по требованию прокуратуры

Кучински подозревается в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.