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Экс-президенту Перу Кучински запретили покидать страну
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Экс-президенту Перу Кучински запретили покидать страну 

РИА Новости 55 минут назад
МЕХИКО, 24 мар — РИА Новости. Перуанский суд в субботу принял решение запретить экс-президенту Педро Кучински покидать страну в течение 18 месяцев в связи с включением его в расследование коррупционного скандала с участием компании Odebrecht.
По данным портала Comercio, соответствующее решение было принято судьей Хуаном Карлосом Санчесом по требованию прокуратуры.
Кучински подозревается в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.
Накануне конгресс Перу удовлетворил прошение Кучински об отставке и привел к присяге нового президента Мартина Вискарру, ранее занимавшего пост первого вице-президента.
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