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Главные административные здания Ростова на один час погрузятся во мрак
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Главные административные здания Ростова на один час погрузятся во мрак 

161.ru 55 минут назад
Фото: 161.ru
Донская столица примет участие в международной экологической акции «Час Земли». Она пройдет почти в 200 странах мира с 20:30 до 21:30, и наш город в очередной раз поддержит проект.
— Сегодня на час погаснут здания администраций города и районов, здание областного правительства и ведущих ресурсоснабжающих организаций, — сообщили в пресс-службе мэрии.
В мероприятии примут участие и работники железнодорожного вокзала «Ростов-Главный», которые тоже погрузят здание во мрак ровно на один час.
— На всех вокзалах российских железных дорог будут отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания, — сообщили в пресс-службе РЖД.
Донские чиновники призывают жителей области поддержать мероприятие и выключить электричество на короткий срок.
«Час Земли» должен привлечь внимание людей всего мира к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
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