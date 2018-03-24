Главные административные здания Ростова на один час погрузятся во мрак

Донская столица примет участие в международной экологической акции «Час Земли». Она пройдет почти в 200 странах мира с 20:30 до 21:30, и наш город в очередной раз поддержит проект.

— Сегодня на час погаснут здания администраций города и районов, здание областного правительства и ведущих ресурсоснабжающих организаций, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В мероприятии примут участие и работники железнодорожного вокзала «Ростов-Главный», которые тоже погрузят здание во мрак ровно на один час.

— На всех вокзалах российских железных дорог будут отключены архитектурно-художественная подсветка зданий и дополнительное освещение в комнатах длительного отдыха и залах ожидания, — сообщили в пресс-службе РЖД.

Донские чиновники призывают жителей области поддержать мероприятие и выключить электричество на короткий срок.

«Час Земли» должен привлечь внимание людей всего мира к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.