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Авторы Far Cry 5 включили в игру миссию про кассету с компроматом на Дональда Трампа
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Авторы Far Cry 5 включили в игру миссию про кассету с компроматом на Дональда Трампа 

DTF.RU 57 минут назад
Фото: DTF.RU
В задании можно найти отсылки к неподтверждённой приватной видеозаписи с визитом президента США в Москву.
В январе 2017 года издание BuzzFeed сообщило о сговоре президента США с Российским правительством. В заметке со ссылкой на доклад агента британской разведки говорилось, что в распоряжении российских властей есть видео, компрометирующее Трампа.
Согласно отчёту бывшего агента Ми-6 Кристофера Стила, на этой записи Трамп наблюдает за тем, как группа девушек мочится на кровать, на которой спали Барак и Мишель Обама во время визита в столицу.
В миссии Far Cry 5 под названием Patriot Acts главного героя просят выкрасть видеокассету порочащую некоего «Большого человека». Спецагент, выдающий задание, говорит, что если ролик попадёт в открытый доступ, то выставит нанимателя в плохом свете.
Владелец записи — один из членов банды Иосифа Сида, главного антагониста игры и предводителя культа «Врата Эдема». По словам спецагента, раньше объект работал в отеле. Он начал распространять информацию о приватном визите «Большого человека» в гостиницу, после чего сбежал в «Кремляндию» (Kremlandia).
Иосиф Сид нашёл этого работника и предложил ему убежище, вернув таким образом в США.
В качестве кодовых слов во время миссии спецагент использует фразы, отсылающие к возможной видеокассете с компроматом на Трампа.
Внимание, товарищ, кровать намочили. Повторяю — кровать намочили.
Помни, как бы смешно это всё не выглядело, — давай без мокрухи. Мы только наблюдаем. Ничего не делай без указаний.
В финале миссии главный герой находит кассету в бункере и передаёт её спецагенту, но тот отказывается в ответ помочь, как обещал ранее, пояснив, что сейчас такие времена, когда слово ничего не значит.
Far Cry 5 выходит 27 марта на PS4, Xbox One и ПК.
#farcry #фан #игры
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