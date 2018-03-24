Авторы Far Cry 5 включили в игру миссию про кассету с компроматом на Дональда Трампа

Москву. В задании можно найти отсылки к неподтверждённой приватной видеозаписи с визитом президента США

В январе 2017 года издание BuzzFeed сообщило о сговоре президента США с Российским правительством . В заметке со ссылкой на доклад агента британской разведки говорилось, что в распоряжении российских властей есть видео, компрометирующее Трампа

Согласно отчёту бывшего агента Ми-6 Кристофера Стила , на этой записи Трамп наблюдает за тем, как группа девушек мочится на кровать, на которой спали Барак и Мишель Обама во время визита в столицу.

В миссии Far Cry 5 под названием Patriot Acts главного героя просят выкрасть видеокассету порочащую некоего «Большого человека». Спецагент, выдающий задание, говорит, что если ролик попадёт в открытый доступ, то выставит нанимателя в плохом свете.

Владелец записи — один из членов банды Иосифа Сида, главного антагониста игры и предводителя культа «Врата Эдема». По словам спецагента, раньше объект работал в отеле. Он начал распространять информацию о приватном визите «Большого человека» в гостиницу, после чего сбежал в «Кремляндию» (Kremlandia).

Иосиф Сид нашёл этого работника и предложил ему убежище, вернув таким образом в США.

В качестве кодовых слов во время миссии спецагент использует фразы, отсылающие к возможной видеокассете с компроматом на Трампа.

Внимание, товарищ, кровать намочили. Повторяю — кровать намочили.

Помни, как бы смешно это всё не выглядело, — давай без мокрухи. Мы только наблюдаем. Ничего не делай без указаний.

В финале миссии главный герой находит кассету в бункере и передаёт её спецагенту, но тот отказывается в ответ помочь, как обещал ранее, пояснив, что сейчас такие времена, когда слово ничего не значит.

Far Cry 5 выходит 27 марта на PS4, Xbox One и ПК.

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