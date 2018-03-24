Ещё
Французский террорист оставил письмо-завещание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французский террорист оставил письмо-завещание 

BFM.RU 1 час назад
Письмо-завещание, в котором упоминается террористическая группировка ИГ («Исламское государство» — запрещено в РФ), обнаружено в доме, где проживал выходец из Марокко Редуан Лакдим. В пятницу он совершил атаку во французских городах Каркассон и Треб.
Следователи нашли письмо в ходе обыска по месту проживания Лакдима, оно написано от руки и выступает в качестве завещания, передает РИА Новости. Содержание письма не разглашается.
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркассоне 26-летний Редуан Лакдим сначала напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира. Террорист отобрал машину и затем совершил нападение на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
Затем он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Также погибли три человека, в том числе сотрудник полиции.
BFM.RU: последние новости
Крымский мост будет открыт до начала курортного сезона Недалеко от Волоколамска чувствуется резкий запах Корейцев отучают сидеть на работе «до потери пульса»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готовится выслать российских дипломатов404
Москва уличила Лондон в разработке химоружия50
Над Крымским мостом нависла угроза611
Васильева спасла умирающего Добронравова53
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями562
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение