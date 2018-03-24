Французский террорист оставил письмо-завещание

Письмо-завещание, в котором упоминается террористическая группировка ИГ («Исламское государство» — запрещено в РФ ), обнаружено в доме, где проживал выходец из Марокко Редуан Лакдим. В пятницу он совершил атаку во французских городах Каркассон и Треб.

Следователи нашли письмо в ходе обыска по месту проживания Лакдима, оно написано от руки и выступает в качестве завещания, передает РИА Новости . Содержание письма не разглашается.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркассоне 26-летний Редуан Лакдим сначала напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира. Террорист отобрал машину и затем совершил нападение на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Также погибли три человека, в том числе сотрудник полиции.