Ещё
Лещенко: Если ничего не изменится, через 20 лет Украина полностью деградирует
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лещенко: Если ничего не изменится, через 20 лет Украина полностью деградирует 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Когда я вижу очередную #зраду в парламенте, то думаю не об их домах в Лондоне и Марбелье. Я думаю о том, что мы просто спускаем в унитаз самое ценное — наше время. То, что никогда не вернем. Китай уже опережает США по разработкам искусственного интеллекта, Руанда растет темпами Сингапура, а наследный принц Саудовской Аравии начал борьбу с коррупцией, превратив фешенебельный отель Ritz Carlton в тюрьму для проворовавшихся родственничков.
Через 20 лет, если ничего не менять, мы станем деградировавшей страной, где будут все еще спорить, товар земля или не товар, и как не пустить «заразу» однополых браков. Стране надо новый лидер и новые политики, способные запустить новую экономику. Это наш шанс не проиграть мировую гонку на сверхвысоких скоростях.
Украина.ру: последние новости
Земан: Я не допущу Майдан в Чехии Украинские убийцы Хатыни The New York Times: Самая крупная утечка информации за всю историю Фейсбук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готовится выслать российских дипломатов414
Москва уличила Лондон в разработке химоружия52
Над Крымским мостом нависла угроза611
Васильева спасла умирающего Добронравова52
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями563
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение