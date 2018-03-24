Лещенко: Если ничего не изменится, через 20 лет Украина полностью деградирует

Когда я вижу очередную #зраду в парламенте, то думаю не об их домах в Лондоне и Марбелье . Я думаю о том, что мы просто спускаем в унитаз самое ценное — наше время. То, что никогда не вернем. Китай уже опережает США по разработкам искусственного интеллекта, Руанда растет темпами Сингапура , а наследный принц Саудовской Аравии начал борьбу с коррупцией, превратив фешенебельный отель Ritz Carlton в тюрьму для проворовавшихся родственничков.

Через 20 лет, если ничего не менять, мы станем деградировавшей страной, где будут все еще спорить, товар земля или не товар, и как не пустить «заразу» однополых браков. Стране надо новый лидер и новые политики, способные запустить новую экономику. Это наш шанс не проиграть мировую гонку на сверхвысоких скоростях.