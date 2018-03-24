Новый очаг бешенства обнаружен под Калугой

В селе Сабуровщино Бабынинского района обнаружен очаг бешенства. Как сообщили в комитете ветеринарии при правительстве Калужской области, переносчиком болезни стала лиса, труп которой был обнаружен в этом населенном пункте. В связи с этим в Сабуровщине в ближайшее время будет введен карантин. В Бабынинском районе в конце прошлого-начале этого года было выявлено несколько случаев бешенства, один из них в конце декабря был зарегистрирован на территории сельского поселения «Село Сабуровщино». Тогда переносчиком болезни также была лиса.