Ещё
Власти Волоколамска пообещали жителям «масштабное благоустройство» города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Волоколамска пообещали жителям «масштабное благоустройство» города 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 24 мар — РИА Новости. Масштабные работы по благоустройству в Волоколамске планируется провести до конца текущего года, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Волоколамского муниципального района Андрей Вихарев.
"Задача, которую мне поставил губернатор, — в кратчайшие сроки сделать так, чтобы Волоколамск стал одним из самых благоустроенных городов Подмосковья. Это детские и спортивные площадки, воркауты, и, конечно же, пешеходная зона, которая здесь должна появиться. Я думаю, что мы сейчас в срочном порядке начнём этим заниматься. Если за 2 месяца подготовим проект, то до конца года мы успеем воплотить это. Я не хочу переносить решение вопросов по благоустройству в городе на следующий год", — отметил он.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу объявил о масштабной программе благоустройства Волоколамска.
На территории подмосковной мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков ранее сообщил, что с понедельника в Волоколамске начнется масштабная диспансеризация.
РИА Новости: последние новости
Швейцарские Stadler и Sika планируют развивать бизнес в Татарстане В Белгородской области при спасении солдата погиб офицер Председателем итальянского Сената впервые стала женщина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями448
Над Крымским мостом нависла угроза582
Васильева спасла умирающего Добронравова40
Трамп готовится выслать российских дипломатов57
«ЦРУ готовило переворот в России»505
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение