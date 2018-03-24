Власти Волоколамска пообещали жителям «масштабное благоустройство» города

"Задача, которую мне поставил губернатор, — в кратчайшие сроки сделать так, чтобы Волоколамск стал одним из самых благоустроенных городов Подмосковья. Это детские и спортивные площадки, воркауты, и, конечно же, пешеходная зона, которая здесь должна появиться. Я думаю, что мы сейчас в срочном порядке начнём этим заниматься. Если за 2 месяца подготовим проект, то до конца года мы успеем воплотить это. Я не хочу переносить решение вопросов по благоустройству в городе на следующий год", — отметил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу объявил о масштабной программе благоустройства Волоколамска.

На территории подмосковной мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.