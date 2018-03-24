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Пьяный тракторист разорил под Саратовом могилы
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Пьяный тракторист разорил под Саратовом могилы 

Новости Саратова 47 минут назад
Фото: Новости Саратова
На кладбище в Балаково кресты сгребаются с могил вместе со снегом.
Причем, местным комбинатом благоустройства, а не какими-то вандалами. Об этом сообщили очевидцы акта вандализма в социальных сетях. При этом уточняется, что скорее всего, виновник осквернения могил — он же тракторист — был в стельку пьян.
«Ездил сегодня на новое кладбище и увидел такое! Просто нет слов!», — сообщает в социальных сетях житель города Балаково Саратовской области Николай Сергеев.
Однако у виновника инцидента нашлись защитники, которые написали под шокирующим фотоснимком, что ничего страшного — «поправил крест, и дело с концом».
Фото: Николай Сергеев
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