Пьяный тракторист разорил под Саратовом могилы

На кладбище в Балаково кресты сгребаются с могил вместе со снегом.

Причем, местным комбинатом благоустройства, а не какими-то вандалами. Об этом сообщили очевидцы акта вандализма в социальных сетях. При этом уточняется, что скорее всего, виновник осквернения могил — он же тракторист — был в стельку пьян.

Николай Сергеев. «Ездил сегодня на новое кладбище и увидел такое! Просто нет слов!», — сообщает в социальных сетях житель города Балаково Саратовской области

Однако у виновника инцидента нашлись защитники, которые написали под шокирующим фотоснимком, что ничего страшного — «поправил крест, и дело с концом».

Фото: Николай Сергеев