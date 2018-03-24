Как фюрер привёл Третий рейх к краху

24 марта 1933 года в Германии вступил в силу Закон о защите народа и государства, де-факто прекративший существование Веймарской республики. На политической карте Европы появилось новое государство — Третий рейх. Вскоре Адольф Гитлер установил в стране диктаторский режим, а в 1939 году развязал войну, унёсшую жизни около 60 млн человек. Фашисты начали с побед, но к 1943 году скорый крах Третьего рейха стал очевиден даже немецким генералам. О том, какие просчёты допустил Гитлер, стремившийся установить мировое господство, — в материале RT. 85 лет назад вступил в юридическую силу Закон о преодолении бедственного положения народа и государства, вошедший в историю как Закон о защите народа и рейха. Таким образом, прекратила своё существование Веймарская республика — государство, появившееся на месте поверженной кайзеровской Германии в 1919 году.

Принятие документа инициировал Адольф Гитлер, получивший 30 января 1933 года пост рейхсканцлера. Он вынудил президента Германии Пауля фон Гинденбурга подписать 28 февраля Закон о защите народа и рейха. А уже 5 марта в результате досрочных выборов в рейхстаг Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) получила 43% голосов избирателей, обеспечив себе парламентское большинство. Закон о защите народа и рейха предоставил главе правительства большие полномочия. Так, Гитлер с согласия рейхстага мог вносить законодательные изменения, противоречащие конституции Веймарской республики, и получал право на заключение международных договоров. «Номинально Веймарская республика продолжала жить, но де-факто демократическая конституция была растоптана. Принято считать, что становление Третьего рейха и диктатуры начались именно с этого закона», — пояснила в беседе с RT доктор исторических наук Наталья Ростиславлева, директор Российско-германского учебно-научного центра РГГУ.

Идеология гитлеровского рейха

Третий рейх и «тысячелетний рейх» — неофициальные названия нацистской Германии, которые придумали немецкий консервативный мыслитель и переводчик Артур Мёллер ван ден Брук и сам Гитлер. «Третий рейх» — книга ван ден Брука, которая вышла в свет в 1923 году, а понятие «тысячелетний рейх» фюрер впервые употребил, выступая в Нюрнберге в 1934 году. Гитлер активно заимствовал и перерабатывал чужие идеи. Так, под Третьим рейхом нацистский лидер подразумевал новый этап развития немецкой государственности, имея в виду то, что Первым рейхом была Священная Римская империя (962—1806), а вторым — кайзеровская империя (1871—1918).

Предназначение Третьего рейха, как утверждал фюрер, заключалось в том, чтобы создать идеальное государство и установить мировое господство немецкой нации. С этой идеей пересекалось представление фюрера о «тысячелетнем рейхе» — мистической философской концепции о тысячелетнем правлении христиан на Земле (хилиазм).

Нацистская пропаганда стремилась создать в обществе культ нового тоталитарного государства, привнося в его концепцию элементы христианства, язычества, оккультизма, шовинизма, расизма, антисемитизма и социализма. Немцы должны были поверить в то, что Третий рейх является единственно возможной формой существования государства.

Пользуясь царившей в народных массах политической недальновидностью, в 1934 году Гитлер репрессировал оппозицию ( коммунистов и социал-демократов) и подавил очаги инакомыслия в стане НСДАП (разгром штурмовиков (СА), «Ночь длинных ножей»). 2 августа 1934 года умер Гинденбург. Кончина президента позволила «богемскому ефрейтору» (так президент презрительно называл Гитлера. — RT) объединить пост главы государства и канцлера. В итоге лидер НСДАП окончательно превратился в диктатора с подконтрольным ему парламентом, преданным правительством и послушным населением.

Обратная сторона величия

С приходом Гитлера к власти закончился самый масштабный в истории человечества мировой экономический кризис (1929—1933 годов). Благодаря научно-техническому потенциалу Германии и зарубежным кредитам фюрер смог в кратчайшие сроки восстановить промышленность, включая оборонную отрасль.

В марте 1936 года немецкие пехотные части вошли в Рейнскую демилитаризованную зону — это территория на границе с Францией , выполнявшая функцию «санитарного кордона».

Возвращение под контроль западных земель стало символическим актом неповиновения Третьего рейха. Гитлер продемонстрировал, что не собирается соблюдать какие-либо международные договорённости, которые сковывают Германию во внешней политике.

Окрепшая экономика и рухнувшие ограничения на военное строительство стали залогом возвращения былой мощи немецких вооружённых сил. Историки сходятся во мнении, что со второй половины 1930-х годов вермахтом руководили лучшие в мире штабные офицеры, многие из которых прошли Первую мировую войну и учли горький опыт ошибок того периода.

Голландию, Данию, Высокоразвитая промышленность, сильная, умная, мотивированная армия позволили Гитлеру разгромить Польшу , Францию, Бельгию Норвегию , Югославию и Грецию . Успех сопутствовал нацистам в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Перед вторжением в СССР 22 июня 1941 года Германия находилась на пике военного и экономического могущества. Колоссальная ресурсная база и опыт боевых операций помогли вермахту одержать ряд крупных побед в 1941-1942 годах и захватить западные регионы Советского Союза. Однако реализация пресловутой концепции «натиска на Восток» стала роковой для Третьего рейха. Первое ощутимое поражение фашисты потерпели под Москвой в декабре 1941 года. А разгром под Сталинградом в январе 1943 года стал сокрушительным ударом по самолюбию Гитлера и боеспособности немецкой военной машины. Цена одержимости

Алексей Плотников. Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что вторжение в СССР было главной причиной краха Третьего рейха. Гитлер переоценил военные и экономические возможности. К тому же неудачный блицкриг на Востоке привёл к тому, что в 1944 году Германия вновь воевала на два фронта. «Помимо нападения на Советский Союз, фюрер допустил массу ошибок, которые предопределили провал нацистского режима. В первую очередь это сама по себе гитлеровская идеология. Бесчеловечная расистская концепция мироустройства была абсолютно нежизнеспособной», — заявил RT член ассоциации Российской ассоциации историков Второй мировой войны, профессор НИУ ВШЭ

Как пояснил эксперт, Третий рейх был обречён из-за фанатичного стремления Гитлера установить мировое господство и его бескомпромиссность в достижении своей цели на этом пути.

По словам Плотникова, именно одержимость диктатора обрекла Германию на катастрофическое поражение, которое она потерпела в 1945 году.

«В 1943 году всем здравомыслящим немецким офицерам стало понятно, что у рейха нет другого пути, как договариваться о заключении мира. Восточный фронт приводил к чудовищному перенапряжению. Не думаю, что Москва согласилась бы на переговоры, но англосаксы вполне могли достичь с нацистами соглашения о перемирии или заключить сепаратный мир», — предположил Плотников.

Эксперт уверен, что неадекватность дипломатии Третьего рейха стала причиной покушений на Гитлера, которые были организованы немецкими офицерами. Так, 20 июля 1944 года фюрер едва не погиб в результате взрыва, который подготовили заговорщики—генералы (план «Валькирия»). Диктатор получил осколочные ранения и мгновенно подавил бунт. Наталья Ростиславлева полагает, что политика Гитлера нанесла серьёзный урон и немецкой фундаментальной науке. Нацисты вынудили уехать евреев, составлявших значительную часть научной элиты страны, устроили гонения на инакомыслящую профессуру. «В связи с разгулом антисемитизма Германию покинули видные математики и физики. Яркий пример — отъезд Альберта Эйнштейна США . По мнению ряда исследователей, в этот период немецкие университеты перестали быть лучшими в мире. Негативные перемены произошли и в сфере образования», — заявила Ростиславлева. «Немцам понадобились десятилетия, чтобы восстановить блестящую фундаментальную научную школу. При этом стоит понимать, что инженерная мысль и прикладная наука Германии не пострадали. Рейх создавал прекрасное оружие. Но долго это продолжаться не могло. Без фундаментальных дисциплин потенциал технического прогресса ограничен», — пояснил RT доктор исторических наук Олег Пленков.

Роковые предубеждения

Оккупация Европы позволила немцам получить обширную ресурсную базу. Тем не менее, экономическая организация Третьего рейха тоже стала жертвой расовых предрассудков.

Парадокс заключался в том, что держава, обладавшая высокотехнологичными на тот момент станками, массово практиковала рабский труд. Невольниками на производстве были десятки миллионов военнопленных и мирных жителей.

«Гитлер был одержим тем, что представители арийской расы не должны заниматься физическим трудом. Работа в поле и в цехах — удел «унтерменшей». Немец должен разрабатывать планы производства и осуществлять надзор за рабами. Концепция рабского, то есть, по сути, ручного труда, себя полностью изжила ещё в XIX веке. К тому же узники требовали пристального присмотра и были склонны к бунту», — отметил Пленков. По словам собеседника RT, взгляд Гитлера на труд совершенно не соответствовал экономическим потребностям страны. В частности, фюрер отвергал идею трудовой мобилизации женщин. Хотя с 1941-1942 годов представители слабого пола активно работали на заводах даже в США. В СССР производство практически полностью осуществлялось руками женщин подростков.

«Аналогичные предубеждения касались и вооружённых сил. Женщины в нацистской армии не служили даже в санитарных подразделениях. Их вообще не подпускали за сотни километров к линии фронта. Исключение делалось только в зенитных войсках и тыловых частях. На тотальную мобилизацию (коснулась всего мужского населения в возрасте с 16 до 60 лет. — RT) фюрер пошёл только в октябре 1944 года», — сказал Пленков. Эксперт пояснил, что таким образом Гитлер намеревался сберечь демографический потенциал страны и был уверен, что вермахт может справиться с коммунистами ограниченными силами. При этом СССР вёл «тотальную войну», привлекая в войска буквально всех граждан, которые могли держать в руках оружие (женщины служили в Красной армии на добровольной основе, несовершеннолетние юноши под мобилизацию не попадали. — RT).

«Кроме того, среди немецких военнослужащих господствовали предубеждения, которые в немалой степени сыграли роковую роль. Известно, что самым почётным занятием была служба в пехоте. Значительная доля личного состава сухопутных подразделений вермахта состояла из людей с высшим образованием. Такого не было ни в одной армии мира», — подчеркнул Пленков.

Подобная оценка престижа военной службы привела к невосполнимым потерям лучших солдатских и офицерских кадров нацистской Германии в боях на Восточном фронте в 1941-1943 годах. К службе в тылу немцы относились пренебрежительно, что было одной из причин периодических перебоев в материально-техническом обеспечении вермахта. «Трудности в снабжении военной машины рейха были вызваны не только дефицитом профессионалов. Причины заключались в громадной советской территории, в слаборазвитой инфраструктуре на оккупированных землях. Но, пожалуй, главный фактор — это катастрофическая ситуация с топливом. Нехватка энергоресурсов была бичом вермахта на протяжении всей Второй мировой войны», — заявил Пленков. «Если говорить в целом, то Гитлер явно переоценил возможности Германии. Я не считаю его человеком глупым, но неуёмный фанатизм и звериная жестокость фюрера, в том числе к своему народу, привели к гибели десятков миллионов человек. Немцы стали врагом всего цивилизованного человечества и сами понесли чудовищные потери. Жажда мирового господства закономерно обернулась унижением и оккупацией», — подытожил Алексей Плотников.