В России заработала первая соцсеть для поиска работы

Всеволод Вуколов. Найти работу или специалиста теперь можно с помощью новой общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet. Она была создана на базе портала «Работа в России ». Ее работу накануне запустил руководитель Роструда

Главное преимущество соцсети в том, что работодатели и соискатели могут вести прямой диалог. Те, кто заинтересован в подборе сотрудников, может проверить достоверность сведений, указанных в резюме потенциального работника, уточнить личные качества. А те, кто находится в поиске лучшей вакансии, смогут обсудить с друзьями перспективные направления поиска работы и посмотреть рейтинг предприятий. Также в Skillsnet можно оставлять анкеты, создавать тематические группы, обсуждения, ставить оценки.

В первую очередь, по мнению руководителя Роструда, эта интернет-платформа привлечет молодежь, для которой социальные сети являются наиболее востребованным и понятным инструментом получения информации. Молодые люди могут вступить в диалог, получить необходимую информацию как у представителей образовательных организаций, так и работодателей. Учебные заведения, в свою очередь, смогут найти направления на стажировку и практику студентов.

Skillsnet является государственным и бесплатным ресурсом.