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В России заработала первая соцсеть для поиска работы
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В России заработала первая соцсеть для поиска работы 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Найти работу или специалиста теперь можно с помощью новой общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet. Она была создана на базе портала «Работа в России». Ее работу накануне запустил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.
Главное преимущество соцсети в том, что работодатели и соискатели могут вести прямой диалог. Те, кто заинтересован в подборе сотрудников, может проверить достоверность сведений, указанных в резюме потенциального работника, уточнить личные качества. А те, кто находится в поиске лучшей вакансии, смогут обсудить с друзьями перспективные направления поиска работы и посмотреть рейтинг предприятий. Также в Skillsnet можно оставлять анкеты, создавать тематические группы, обсуждения, ставить оценки.
В первую очередь, по мнению руководителя Роструда, эта интернет-платформа привлечет молодежь, для которой социальные сети являются наиболее востребованным и понятным инструментом получения информации. Молодые люди могут вступить в диалог, получить необходимую информацию как у представителей образовательных организаций, так и работодателей. Учебные заведения, в свою очередь, смогут найти направления на стажировку и практику студентов.
Skillsnet является государственным и бесплатным ресурсом.
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