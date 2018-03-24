Остановите «руки-базуки»!

Случайно попалась на глаза новость про Кирилла Терешина , «синтолового качка». То есть, всплывающие окна про него возникают регулярно. Сначала ликовали: надо же, какой удалец, закачал себе синтол в руки, отчего те раздулись непомерно. Парень из Пятигорска стал популярен: съездил в Москву на ток-шоу, потом передавал видео-приветы за деньги, потом… слава быстро сошла на нет.

Но он-то, Кирилл, на славу подсел! А нового ничего не придумал. Только вот «руки-базуки». Ах, да. Еще перекрашивался в блондинку, обсыпал себя блестками (все с теми же руками — буэээ!). То вдруг помирать собрался. Писал всякие разные обращения к подписчикам, проклиная тех, кто желает ему зла. Говорил, что руки все время болят, что, скорее всего, их придется удалить.

А тут вдруг — постит фотки из путешествий. Был с товарищем в Москве, в субботу, 24 марта — в Северной столице. «В 1 раз в Петербурге », — написал Кирилл в своем Инстраграмме. Нехитрая трапеза — пюре с сосисками. 1 раз — надо понимать, в первый раз.

В 1 раз в Питере

Публикация от Я Кирилл Терешин, Существо. (@freak_slacker_official)

23 Мар 2018 в 11:25 PDT Чего-то жалко его стало, этого Кирилла Терешина. Вот выдержки из его статуса в социальной страничке: «Руки-базуки, тварь. У меня жизнь скучная… Ошибка природы». Ну, и так далее.

Ему ведь всего-то двадцать с небольшим. Ничего-то в жизни хорошего не видел. Вот, впервые в Питере. Кто виноват, спросит рациональный человек. И будет прав. Кто мешал учиться, добиваться целей, ползти, как муравей в гору, и покорить и Питер, и Москву, и весь мир…

Вместо того, чтобы саморазрушаться. Но — не было возможности, или хватки, или смекалки, или, пардон, просто ума. Вот придумал ноу-хау: руки-базуки эти. А народ и рад — раздувать и без того поврежденное эго молодого парня. Ему бы врача хорошего, причем не только по поводу рук, а и того, кто «по мозгам». Вместо этого — раскачиваем сами нездоровый интерес.

А Терешин и рад стараться. И не понимает, что люди пообсуждают и забудут, а ему-то потом с этими руками жить. Ну, или даже скорее — без рук.

Останется память. Вот он в золотых блестках и с волосами как у Бритни Спирс . Вот — с раздутыми непомерно бицепсами. Вот руки уже цвета свеклы с баклажаном. А вот — в Питере. В первый раз…

"Мое тело — мое дело", — сейчас это популярная поговорка. Ну, типа, что хочет — то и делает. Но если человек не ведает, что творит? Несмотря на то, что уже не ребенок. Как-то ведь его надо остановить! Потом ведь, попомните мое слово, будем всем миром собирать ему деньги на протезы.