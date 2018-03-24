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В Екатеринбурге отберут первых участников всероссийского Вузпромфеста
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В Екатеринбурге отберут первых участников всероссийского Вузпромфеста 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
16 апреля в Екатеринбурге начнется первый отборочный этап V Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля «Вузпромфест». Участники мероприятия представят свои проекты в сфере автономного транспорта, а победитель попадет на финальный этап фестиваля. Подробнее о мероприятии можно узнать на его сайте.
На фестивале «ВУЗПРОМФЕСТ» студенты, аспиранты или молодые специалисты вузов и инжиниринговых центров представляют проекты и научные идеи, имеющие высокий инновационный потенциал. Мероприятие проходит в несколько этапов — очных и заочных отборочных и финального. Отборочные туры проходят в марте-ноябре, финал состоится в декабре 2018 года. Первый очный отборочный тур состоится 16-18 апреля в Екатеринбурге, второй — 26-28 апреля в Волгограде, 17-19 мая в Твери состоится третий тур. Победители отборочных этапов смогут принять участие в финале фестиваля.
В этом году тема фестиваля — «Автономные транспортные средства». От участников будут приниматься разработки в пяти направлениях: робототехника, аддитивные технологии и 3D-печать, дизайн, экономика и менеджмент, инноватика.
«Особое место фестиваль занимает в инновационном развитии регионов России. Тематики проектов определяются на основе потребностей регионов и страны в целом, поэтому мы получаем на выходе не просто студенческие разработки, а инновации, которые можно внедрить на конкретных предприятиях», — уверен Александр Каширин, заместитель председателя научно-технического совета корпорации «Ростех», председатель экспертного совета фестиваля.
За пять лет в соревнованиях приняли участие более 100 команд студентов и школьников старших классов. Организаторы фестиваля — Министерство образования и науки Российской Федерации и ООО «Медиа Парк».
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