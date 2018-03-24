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Уфа напишет «Тотальный диктант»
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Уфа напишет «Тотальный диктант» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
14 апреля жители России смогут проверить свою грамотность. Акция «Тотальный диктант» традиционно проходит один раз в год. Уфа в этом году примет участие уже в седьмой раз.
— Акция состоится в Ленинском районе города в библиотеке № 14 по адресу: улица Ахметова, 316, — рассказали организаторы.
Принять участие в «Тотальном диктанте» могут все желающие. Для этого нужно лишь заранее зарегистрироваться. На все вопросы смогут ответить по телефону: 8 (347) 216-48-23.
Автором «Тотального диктанта» в нынешнем году стала писательница из Казани Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза». По словам Гузель, 14 апреля она будет диктовать кусочки текста, которые войдут в её новый роман «Дети мои», посвящённый немцам Поволжья в период с 1916-го по 1938-й годы.
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