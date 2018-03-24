Уфа напишет «Тотальный диктант»

14 апреля жители России смогут проверить свою грамотность. Акция «Тотальный диктант» традиционно проходит один раз в год. Уфа в этом году примет участие уже в седьмой раз.

— Акция состоится в Ленинском районе города в библиотеке № 14 по адресу: улица Ахметова, 316, — рассказали организаторы.

Принять участие в «Тотальном диктанте» могут все желающие. Для этого нужно лишь заранее зарегистрироваться. На все вопросы смогут ответить по телефону: 8 (347) 216-48-23.