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Правящая в Индии Бхаратия джаната парти получила 12 из 26 мест на выборах в верхнюю палату парламента
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Правящая в Индии Бхаратия джаната парти получила 12 из 26 мест на выборах в верхнюю палату парламента 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Нью-Дели, 24 марта /Синьхуа/ — Правящая в Индии Бхаратия джаната парти /БДП/ укрепила свои позиции в верхней палате парламента /Раджья Сабха/ получив 12 из 26 мест от семи штатов, где в пятницу проводились выборы.
В крупнейшем штате Уттар-Прадеш БДП получила девять мест. Главными победителями являются министр финансов Индии Арун Джетли и официальный представитель БДП Нарасимха Рао.
"Поздравляем всех избранных в Раджья Сабху от различных штатов и желаем им всего наилучшего в парламентской карьере. Я надеюсь, что они эффективно выразят чаяния штатов, которые будут представлять", — написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в «Твиттере» после объявления результатов ночью в пятницу. —0—
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