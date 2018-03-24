Правящая в Индии Бхаратия джаната парти получила 12 из 26 мест на выборах в верхнюю палату парламента 

Нью-Дели, 24 марта /Синьхуа/ — Правящая в Индии Бхаратия джаната парти /БДП/ укрепила свои позиции в верхней палате парламента /Раджья Сабха/ получив 12 из 26 мест от семи штатов, где в пятницу проводились выборы.
В крупнейшем штате Уттар-Прадеш БДП получила девять мест. Главными победителями являются министр финансов Индии Арун Джетли и официальный представитель БДП Нарасимха Рао.
"Поздравляем всех избранных в Раджья Сабху от различных штатов и желаем им всего наилучшего в парламентской карьере. Я надеюсь, что они эффективно выразят чаяния штатов, которые будут представлять", — написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в «Твиттере» после объявления результатов ночью в пятницу. —0—