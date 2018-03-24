С какими проблемами оленеводы идут к юристам в Салехарде?

На Дне Оленевода, который сегодня проходит в Салехарде , в череде бесчисленных машин, затерялся один микроавтобус — там гостям праздника помогают разрешить юридические вопросы.

Народ туда тянется. К полудню восемь тундровиков обратились в государственное юридическое бюро. Всех в основном интересовала жилищная тема, социальное обеспечение и заработная плата. Жителей ямальской тундры заботит то же самое, что и горожан.

К примеру, одна женщина рассказала, у нее сын — инвалид, и ему не оказывают помощь своевременно. Семья каслает по тундре, а он живет в городе.

Юристы подсказали ненке, какие документы, касающиеся реабилитации инвалидов, необходимо предоставить.

Передвижная консультация будет принимать до последнего клиента.