С какими проблемами оленеводы идут к юристам в Салехарде? 

На Дне Оленевода, который сегодня проходит в Салехарде, в череде бесчисленных машин, затерялся один микроавтобус — там гостям праздника помогают разрешить юридические вопросы.
Народ туда тянется. К полудню восемь тундровиков обратились в государственное юридическое бюро. Всех в основном интересовала жилищная тема, социальное обеспечение и заработная плата. Жителей ямальской тундры заботит то же самое, что и горожан.
К примеру, одна женщина рассказала, у нее сын — инвалид, и ему не оказывают помощь своевременно. Семья каслает по тундре, а он живет в городе.
Юристы подсказали ненке, какие документы, касающиеся реабилитации инвалидов, необходимо предоставить.
Передвижная консультация будет принимать до последнего клиента.