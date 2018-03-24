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Минченко: экология становится одним из главных политических рисков
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Минченко: экология становится одним из главных политических рисков 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
Глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко считает, что в ближайшее время российский политический истеблишмент столкнется с определенными рисками. Среди них выделяется экология. Эту проблему нельзя недооценивать, последние события в Волоколамске это наглядно демонстрируют.
«За день до известных событий один из наших коллег утверждал, что никакой экологической повестки нет. А на следующий день случился Волоколамск», — отметил Минченко.
По словам политтехнолога, в ближайшем будущем экологические проблемы станут повесткообразующими в крупных городах наряду с жкх, социальными вопросами, энергетикой. Среди рисков Минченко также отметил проблемы обманутых дольщиков и вкладчиков. Он считает, что официальная статистика в ряде крупных городов не отображает реалий.
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