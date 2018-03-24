Минченко: экология становится одним из главных политических рисков

Глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко считает, что в ближайшее время российский политический истеблишмент столкнется с определенными рисками. Среди них выделяется экология. Эту проблему нельзя недооценивать, последние события в Волоколамске это наглядно демонстрируют.

«За день до известных событий один из наших коллег утверждал, что никакой экологической повестки нет. А на следующий день случился Волоколамск», — отметил Минченко.

По словам политтехнолога, в ближайшем будущем экологические проблемы станут повесткообразующими в крупных городах наряду с жкх, социальными вопросами, энергетикой. Среди рисков Минченко также отметил проблемы обманутых дольщиков и вкладчиков. Он считает, что официальная статистика в ряде крупных городов не отображает реалий.