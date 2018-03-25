Родители Эмина приехали поддержать его после операции

Популярный певец, бизнесмен, звездный отец Эмин Агаларов поделился с поклонниками серией снимков в окружении родных и близких. Как оказалось, артист перенес операцию в Германии — и поддержать его прилетели родители, друг и возлюбленная.

Сразу говорю: я в полном порядке, легкий тюнинг (не лица, как видите). Так что не переживайте, вечером уже буду на работе, а дальше все по плану. Просто очень хотел сказать спасибо всем, кто меня по-настоящему любит и полетел со мной, сделав мне нереальный сюрприз: мой супер занятой папа, мама из Америки, конечно, любимая Алена и мой преданный друг Юсуф.

«Один бы точно умер от скуки, зато все собрались на этот праздник!» — сообщил подписчикам Эмин.

На одном из размещенных кадров певец запечатлен с отцом и матерью, на другом — с любимой женщиной.

Публикация от eminofficial (@eminofficial) 22 Мар 2018 в 5:46 PDT Поклонники пожелали звезде скорейшего выздоровления: «Выздоравливайте», «Обожаю ваше творчество, выздоравливай!», «Мой любимый певец и человек, выздоравливайте, Эмин», «Поправляйся!», «Эмин, поправляйся! Желаю огромного здоровья и счастья тебе и твоим родителям! Самое главное — это когда твои родители и близкие друзья в трудную минуту с тобой рядом», — комментирует аудитория.

Напомним, Эмин Агаларов — трижды отец. В 2006 году певец женился на Лейле Алиевой — старшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева . В 2015 году пара распалась. Артист воспитывает сыновей-двойняшек Али и Микаила, а также малышку Амину. Девочку удочерила бывшая жена звезды, и Эмин принимает активное участие в жизни и воспитании ребенка.

Всегда мечтал иметь много детей! Сейчас у меня трое, и это огромный подарок Всевышнего. Но только никак не могу разобраться: «много» — это сколько?

недавно написал артист.

Публикация от eminofficial (@eminofficial) 21 Мар 2018 в 3:53 PDT К слову, не так давно Эмин Агаларов показал редкий архивный снимок с новорожденными сыновьями.

Фото: Instagram @eminofficial

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